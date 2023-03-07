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Ukrayna’yı karıştıran nişan: Seksi pozlarıyla tanınan manken tepki çekti

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Ukraynalı ünlü manken Ksyusha Maneken'in şeref nişanı alması ülkeyi karıştırdı.
Ukrayna’yı karıştıran nişan: Seksi pozlarıyla tanınan manken tepki çekti

24 Şubat 2022’den beri Rusya ile savaş içerisinde olan Ukrayna’da 418 binden fazla takipçisi olan Ksyusha Maneken’in geçen hafta Devlet Başkanlığı Danışmanı Mihailo Podolyak ile bir araya gelmesi ülkeyi ayağa kaldırdı.

Sosyal medya üzerinden bikinili ve iç çamaşırlı pozlarıyla tanınan Maneken’in Instagram hesabından yaptığı paylaşımda kendisine nişan verilmesi şaşkınlık yarattı. Hem yerel basın hem de uluslararası medya kuruluşları, “Seksi manken gizli servisten madalya aldı” başlığıyla gelişmeyi duyurdu.

Ünlü mankenin paylaştığı nişan fotoğrafı uluslararası kamuoyunda gündem oldu.

Genç mankene verilen ödülün, “Ukrayna askeri istihbarat servisine yaptıkları katkılardan” dolayı verildiği kaydedildi. Gelen tepkiler üzerine Maneken, “Savaş bitince bu ödüle neden layık görüldüğümü söyleyeceğim” ifadesini kullandı.

Rusya’nın ilhak ettiği Kırım ile ilgili cumartesi günü bir mesaj paylaşan Maneken, “Kırım, Ukrayna’nındır” dedi. Sosyal medya kullanıcıları, Maneken’in geçmişte, “Kırım’ın kimin olduğu önemli değil” dediğini hatırlattı.

Yerel medyada ve sosyal medyada da Maneken’in cinselliğini kullanarak Rus askerlerinden istihbarat aldığı öne sürüldü. Maneken’in bir casus gibi Ruslardan istihbarat ve bilgi aldığı iddia edilirken, Almanya’nın çok okunan gazetelerinden Bild, “Maneken’in cinselliğini kullanarak bilgi almaya çalışmasının sebebi, daha önce bir eskort olarak çalışmasına dayanıyor” yorumuna yer verdi.

“KAMUOYU İLE PAYLAŞAMAYIZ”

Ukrayna askeri istihbarat birimi ise gelen tepkiler üzerine bir açıklama yaptı. Yapılan açıklamada, “Askeri istihbarat, özellikle bir savaş içindeki bir ülke için özel bir yapıya sahiptir. Bariz sebepler yüzünden yaptıklarımızı ve bütün metotlarımızı kamuoyu ile paylaşamayız” denildi.

Podolyak ise, “Bloggerlarla buluşmam önemli. Çünkü Rusya ile savaşta bilgi de önemli bir unsur ve bloggerlar milyonlarca insanı etkileyebilir” dedi.

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