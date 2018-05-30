Ulaş Gökçe Mağusa Türk Genel İş’i  Ziyaret Etti

Bağımsız Mağusa Belediye Başkan adayı Ulaş Gökçe, Gazimağusa Belediyesi’nde örgütlü Mağusa Türk Genel İş sendikasını ziyaret etti.

Gökçe ziyarette, Sendika olmadan belediyeyi kurtarmanın ve Mağusa'yı dönüştürmenin mümkün olmadığını belirterek sendika ile esas paydaş olacaklarını söyledi. Gökçe, çalışan ve yönetenin yeni dönemde hep aynı safta olacağını söyleyerek, Mağusa Türk Genel İş'e güvendiğini de özellikle vurguladı.

Ulaş Gökçe ziyarette, belediye çalışanlarına yönelik hazırladığı özel broşürü de sendikaya sundu. Gökçe broşürde nasıl bir Mağusa belediyesi hayal ettiğini Mağusa belediye çalışanlarına anlatıyor.

Broşür belediye çalışanlarına hitaben yazılan “Uzun yıllardır partizanca siyaset ve kendini kral gören başkanların hükmettiği bir ortamda kentimize hizmet vermek için uğraşıyorsunuz. Bunun hiç de kolay olmadığını biliyorum ve özverili çalışmalarınızı takdir ediyorum. Sizin dürüstçe çalışmak için ısrarınız olmasaydı bugün bu belediye olmazdı. Bizler icazetsiz ve bağımsız kişileriz. Kimseden talimat almayız ve kimseye borcumuz yoktur. Bu nedenle sizlerle ilgili tek planımız birlikte yoğun bir şekilde, omuz omuza çalışmaktır. Sizin partiniz veya geçmişiniz bizi ilgilendirmez. Biz sadece belediyemizi içine düşürülen mali ve idari krizden çıkarmak, kentimize hizmet etmek ve hep birlikte başarılı olmak istiyoruz” girişle başlayarak, nasıl bir Mağusa hayal ediyoruz kısmıyla devam ediyor.

“Nasıl bir Gazimağusa Belediyesi hayal ediyoruz?

•Her şeyden önce Mağusa Belediyesi’ndeki atıl insan kaynaklarının yeniden çalışmaya başlamasını istiyoruz. Hiçbir belediye çalışanı dışlanmış, dinlenmemiş, projelerini uygulamamış olmamalıdır. Özyönetim, birlikte yönetim Belediye’den başlayacak.

•Belediye bütçesinin şeffaf, hesap verebilir, denk ve yatırım yapar hale gelmesi için önce bütçe denkleşecek, borçlarımızı ödeyeceğiz. Böylece belediye mali olarak kurtarılacak. Bütçe, gelir ve giderler sürekli bir şekilde sendikamız ve kamuoyuyla paylaşacağız.

•Belediye şube amirlerinin kamuoyu önünde hesap verebilir ve şeffaf bir şekilde çalışmasını sağlayacağız. Şube amirleri, alanlarındaki konularda doğrudan toplumla muhatap olacaklar, bilgilendirme yapacaklar ve azami sorumluluk üstlenecekler. Artık herkesin demokrasi ve sorumluluk üstlenme vakti geldi.

•Tüm belediye çalışanları ve yöneticilerinin kendi projelerini uygulamaları için imkânları olacak.

•Belediye çalışanlarının kendi alanlarında uzmanlık isteyen işlere ve birincil görevlerini yerine getirmelerine müdahaleden azami oranda kaçınılacak.

•Belediye çalışanlarının asil görevleri dışında popülist işler yapmaları için zorlanmayacaklar.

•Mağusa Türk Genel-İş’in Mağusa’da işçi ve memurların kullanması amacıyla bir sosyal tesis yaratmaları için imkân sağlanacak.

•Belediye’de örgütlü sendikanın, ciddi bir dinamik olarak, Belediye icra organlarının paydaşı olmasını istiyoruz. Sendika olmadan Belediye ve Mağusa’yı dönüştürmek mümkün değildir.

•Başkan ile Belediye’nin esas unsurları olan daimi ve sözleşmeli personel arasında herhangi bir başka kişi olmayacak. Hiçbir Belediye çalışanına, belediye esas unsuru olmayan ve yönetim şemasında yer almayan bir kişi talimat vermeyecek.

•Çalışanların görüşlerini sürekli ve özgür bir şekilde yöneticilerle paylaşması için imkân sağlanacak. Özgür ifadenin önündeki tüm engeller kaldırılacak.

•Hiçbir çalışan sendikal faaliyetlerinden dolayı cezalandırılmayacak, baskı altına alınmayacak.

•İlk 10 günlük sürede bağımsız mali denetçi tarafından mali denetim yapılacak ve bu denetim yapılana kadar herhangi bir önemli harcamadan kaçınılacak.

•Bunun yanında özel bağımsız mali denetçilerin sürekli bir şekilde kurumu denetlemesi sağlanacak, yapılan denetimler kamuoyuyla paylaşılacak.