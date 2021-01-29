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Ülke Bugün Kapandı…

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Ülkedeki Covid 19 vakalarının artmasından dolayı alınan ek tedbirler çerçevesinde tüm ülke bugün kapandı.
Ülke Bugün Kapandı…

Ülkedeki Covid 19 vakalarının artmasından dolayı alınan ek tedbirler çerçevesinde tüm ülke bugün kapandı.

Lefkoşa ve Girne’nin ardından dün akşamdan itibaren Gazimağusa, Güzelyurt, İskele ve Lefke’de de, elzem faaliyetler hariç tüm işyerlerinin faaliyetleri durduruldu.

Bakanlar Kurulu’nun aldığı karara göre, Lefkoşa, Gazimağusa, Güzelyurt, İskele ve Lefke’de 3 Şubat akşamına, Girne’de ise 10 Şubat akşamına kadar sokağa çıkmak yasak.

Sokağa çıkma yasağına uyulup uyulmadığını kontrol etmek amacıyla ilçe emniyet kurulları vasıtasıyla ülke genelinde denetimlere başlandı. İlçeler arası giriş çıkışlar durdurulduğundan polis ilçe giriş çıkışlarında denetimler gerçekleştiriyor.

Sokağa çıkma yasağının devam edip etmeyeceğinin, 2 Şubat’ta yapılacak değerlendirme sonunda belli olacağı belirtildi.

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