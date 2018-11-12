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Uluçay: “Yeni kapılar, ticaret ve turizm alanında da yeni bir kazanım olacak”

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Cumhuriyet Meclisi Başkanı Teberrüken Uluçay, açılan kapıların güven arttırıcı önemli bir girişim olmasının yanısıra, KKTC için turizm ve ticaret anlamında yeni bir kazanım olanağı yaratacağına inandığını söyledi.
Uluçay: “Yeni kapılar, ticaret ve turizm alanında da yeni bir kazanım olacak”

Cumhuriyet Meclisi Başkanı Teberrüken Uluçay, açılan kapıların güven arttırıcı önemli bir girişim olmasının yanısıra, KKTC için turizm ve ticaret anlamında yeni bir kazanım olanağı yaratacağına inandığını söyledi.

Uluçay, Türkiye ile birlikte ortak tavırlarının müzakerelerin sonuç odaklı olarak başlayabilmesi olduğunu belirtti.

Başkan Uluçay, Kıbrıs Türk Basın Konseyi Başkanı Şule Aker, ve  genel kurul için KKTC’de bulunan Dünya Basın Konseyi üyelerini kabul etti.

Meclis Şeref Salonunda gerçekleşen kabulde konuşan Kıbrıs Türk Basın Konseyi Başkanı Şule Aker, Dünya Basın konseyinin 2018 Genel Kurulunu KKTC’de yapmaktan duydukları mutluluğu dile getirerek Basın Konseyi’nin çalışmaları hakkında bilgi Verdi.

Cumhuriyet Meclisi Başkanı Teberrüken Uluçay da konuşmasında, ülkenin önemli süreçlerden geçtiği bir dönemde genel kurulun KKTC’de yapılıyor olmasının kendileri için öneminin büyük olduğunu söyledi.

Genel Kurulun ayrıca ülkenin tanıtılması ve güzelliklerinin bilinmesine olanak sağladığını ifade eden Uluçay, böylesi etkinliklere desteklerinin tam olduğunu belirtti.

Türk lirasının döviz karşısında değer kaybetmesi sonucu ülke ekomisinin önemli ölçüde etkilendiğini anımsatan Uluçay, Hükümetin ortaya çıkan olmsuzlukları gidermek için büyük bir uğraş verdiğini söyledi.

Uluçay, yaşanan tüm olumsuzluklara rağmen, 2018 yılının sonuna gelindiğinde bütçe açısından durumun iyi bir noktada olduğunun Maliye Bakanı tarafından Meclis’te açıklandığını vurgulayarak  bunun sevindirici olduğunu ifade etti.

Sınır noktalarında iki yeni kapının açılmasının Rum ve Türk toplumları arasında güven arttırıcı önemli bir girişim olmasının yanısıra KKTC için turizm ve ticaret anlamında yeni bir kazanım olanağı yaratacağına inandığını belirten Uluçay,  dövizin değer kazanmasıyla ülkede özellikle Güneyden gelen alışveriş hacminin yükseldiğinin de görüldüğünü söyledi.

Kıbrıs sorununun çözümlenmesi için yıllardan beri Türkiye ile birlikte bir uğraş verdiklerini ifade eden Uluçay, bugüne kadar ortaya konan ortak tavır ve politakayla çalışamalar devam ettiklerini ifade etti.

Son dönemlerde ada üzerinde var olan doğla kaynakların ortak kullanılabilmesi adına yaptıkları çağrıları anımsatan Uluçay, bunun yanısra Akdeniz bölgesindeki ülkelerin de bu ekeonomk değerlerden yararlanabilmesi için bu konuda bir consensus sağlanması gerektiğini belirtti.

Başkan Uluçay, adanın geleceğini de doğrudan etkileyecek olan bu gelişmeler yaşanırken Türkiye ile birlikte ortak tavırlarının müzakerelerin sonuç odaklı olarak başlayabilmesi olduğunu dile getirdi.

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