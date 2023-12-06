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Uluslararası Olimpiyat Komitesi'nden Rus atletlerin 2024 Olimpiyatları'na tarafsız katılması çağrısı

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Spor federasyonları ve Olimpiyat Komiteleri IOC'den 2024 Olimpiyatları'na Rus atletlerin tarafsız katılmasına izin vermesini istedi.
Uluslararası Olimpiyat Komitesi'nden Rus atletlerin 2024 Olimpiyatları'na tarafsız katılması çağrısı

Uluslararası spor federasyonları ve ulusal Olimpiyat komiteleri, Rus ve Belaruslu sporcuların 2024 Paris Olimpiyat Oyunları'na tarafsız bir bayrak altında kabul edilmeleri çağrısında bulundu.

İsviçre'nin Lozan kentinde gerçekleşen Olimpiyat Zirvesi'nde Uluslararası Olimpiyat Komitesi'ne (IOC) yapılan talepte konuya "mümkün olan en kısa sürede" açıklık getirilmesi istendi. 

IOC ise, Ukrayna'ya karşı savaşta Rusya ve müttefiki Belarus'tan sporcuların önümüzdeki yaz yarışmalarına izin verilip verilmeyeceği konusunda nihai kararını "uygun bir zamanda" vereceğini tekrarladı.

"Belirli şartları yerine getirenler yarışabilir"

Rusya'nın Şubat 2022'de Ukrayna'ya yönelik saldırısını başlatmasından bu yana Rus ve Belaruslu sporcular çok sayıda spor dalında yaptırımlarla karşı karşıya kaldı.

Ancak geçen yıl bazı Olimpik spor dalında belirli koşullar altında yarışmalarına izin verildi.

Mart ayında IOC, bu sporculara yönelik yasağı tamamen kaldırarak, Ukrayna'daki çatışmayı desteklememeleri ve orduyla bağları olmaması koşuluyla tarafsız sporcular olarak yarışmalarına izin verdi.

IOC, 12 Ekim'de Rusya Olimpiyat Komitesi'ni (ROC) Rusya'nın Ukrayna'nın toprak bütünlüğünü ihlal ettiği gerekçesiyle askıya almıştı.

ROC da geçen ay IOC kararını Spor Tahkim Mahkemesi'ne (CAS) taşıyarak temyiz başvurusunda bulundu.

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