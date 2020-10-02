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SON DAKİKABakan Pilli:Toplam 1576 test yapıldı, 4 pozitif vakaya rastlandı, 22 kişi taburcu edildi

Uluslararası Uzay İstasyonu'ndaki hava kaçağının kaynağı bulundu

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Geçtiğimiz aylarda, Uluslararası Uzay İstasyonu'nda normalden biraz daha fazla hava kaçağı tespit edilmişti. Yapılan açıklamada, kaynağın yerinin bulunduğu belirtildi.
Uluslararası Uzay İstasyonu'ndaki hava kaçağının kaynağı bulundu

Alçak Dünya yörüngesine yerleştirilmiş yaşanabilir bir uzay üssü olan Uluslararası Uzay İstasyonu, çeşitli bilim ve uzay deneylerine ev sahipliği yapıyor.

İstasyonda zaten küçük hava kaçakları yaşanıyor ve bu kaçaklar sensörler yardımıyla anında tespit ediliyordu. Ancak ilk olarak Eylül 2019'da tespit edilen bır sızıntı, son zamanlarda büyümeye başladı.

NASA astronotları, ağustos ayından bu yana sızıntının kaynağını bulmaya çalışıyor ve tehlike giderek artıyordu. Ancak yetkililerden beklenen açıklama geldi.

KAÇAĞIN KAYNAĞI BULUNDU

Uluslararası Uzay İstasyonu'nda bulunan astronotlar, haftalardır devam eden çalışmaların ardından hava sızıntısının neden kaynaklandığını keşfetmeyi başardı.

Uluslararası Uzay İstasyonu müdür yardımcısı  Kenny Todd, sızıntı için özel olarak hazırlanan yeni bir test yardımıyla, sızıntının Rus bölümündeki bir modülde olduğunu bulduklarını belirtti.

Rus uzay ajansı Roscosmos, sızıntının hizmet modüllerinden birinden geldiğini doğruladı ve herhangi bir tehlike olmadığının altını çizdi.

Kozmonotları taşıyan ve şu anda istasyona kenetlenmiş halde bulunan Rus Soyuz MS-16 kapsülü, herhangi bir sorun yaşanması halinde tahliye için hazırda bekletiliyordu.

Astronotlar, şimdi sızıntının olduğu Rus modülünü inceleyerek kaynağın kesin yerini tespit etmeye çalışıyor.

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