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UNICEF: 1 milyar çocuk tehdit altında

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UNICEF'in raporuna göre, dünyadaki çocukların yarısı iklim riski altında bulunan 33 ülkede toplanmış durumda.
UNICEF: 1 milyar çocuk tehdit altında

UNICEF'in raporuna göre, dünyadaki çocukların yarısı iklim riski altında bulunan 33 ülkede toplanmış durumda. Bu çocuklar, kasırga gibi doğa olaylarının yanı sıra iklim kaynaklı bulaşıcı hastalıkların bir numaralı muhatabı durumunda.

Birleşmiş Milletler Çocuk Fonu UNICEF'in raporuna göre, dünya çocuk nüfusunun yarısı yani yaklaşık 1 milyar çocuk, iklim kaynaklı risklerin en yüksek olduğu 33 ülkede yaşıyor ve bu çocuklar su, sağlık ve eğitim gibi temel hizmetlere yeterli seviyede erişemiyor.

Yaşam koşulları iklim kaynaklı tehditlerle buluştuğunda çocukların hayatı tehlikeye giriyor.

Rapora göre, 920 milyon çocuk su kıtlığı, 330 milyon çocuk yüksek riskli nehir taşkınları ile mücadele ediyor.

600 milyon çocuk ise sinek, kene gibi canlılarla bulaşan hastalıklara maruz kalıyor.

"Gelir adaletsizliği daha da kötüleştiriyor"

Yüz milyonlarca çocuk iklim değişikliği kaynaklı bu sorunların birden fazlasını aynı anda yaşarken, bu rakamlar giderek yükseliyor.

Birden fazla yüksek risk yaşayan ülkelerin başında, Orta Afrika Cumhuriyeti, Çad, Nijerya, Gine ve Gine-Bissau geliyor.

Uzmanlar iklim değişikliğinin dünyadaki gelir adaletsizliğini daha da kötüleştirdiğine dikkati çekiyor. 

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