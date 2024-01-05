Üniversite öğrencileri işledikleri suçtan mahkemeye çıkarıldı

Lefkoşa Adli Şube’de görevli polis memuru Kemal Özkılıç olguları aktardı.

Polis, zanlıların 2023 yılı Aralık ayı içerisinde Türkiye’deki hastanelerden temin ettikleri sağlık raporlarını, cep telefonlarındaki programla tarihlerini değiştirip, sahteleyerek, güncel hale getirdikten sonra muhaceret sistemine aktardıklarını söyledi. ,

Polis, A.Ş'nin ise Türkiye’de arkadaşına sahtelettği sağlık raporunu muhaceret sistemine girdiğini açıkladı.

Polis memuru, B.S'nin ise S.A'nın Türkiye’den temin ettiği sağlık raporunu PFD formatına getirdiğini, S.A'nın ise tarihlerini değiştirip, muhaceret sistemine kaydettiğini açıkladı.

Polis, iki kişinin cep telefonlarında yapılan incelemede raporla ilgili mesajların tespit edildiğini açıkladı.

Polis memuru,4 zanlının teminata bağlanmasını, 2 zanlının ise 3 gün süreyle tutuklu kalmasını talep etti.

Huzurundaki şahadeti değerlendiren Yargıç Zehra Yalkut Bilgeç, tümü üniversite öğrencisi olan 6 zanlıdan 2'sinin 3 gün süreyle tutuklu kalmasına emir verdi.

Yargıç, diğer 3 zanlının 20’er bin TL nakit teminat yatırmaları, birer kefilin 250’er bin TL kefalet senedi imzalaması şartları ile tutuksuz yargılanmalarına emir verdi.

Yargıç, zanlı A.Y'nin ise 30 bin TL nakit teminat yatırması ve 250 bin TL şahsi kefalet senedi imzalaması şartları ile tutuksuz yargılanmasına emir verdi.