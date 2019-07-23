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Ünlülerin plasenta içme trendi sağlıksız çıktı

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Plasentanın sağlıksız olduğu ortaya çıktı. Uzmanlar, süte bakteri geçebileceğini ifade etti.
Ünlülerin plasenta içme trendi sağlıksız çıktı

Doğum yaptıktan sonra gençleşmek için bebeklerinin plasentalarını içmeleriyle gündemde olan Hilary Duff ve Kim Kardashian gibi isimlerin aslında sağlıksız bir yöntem uyguladığı ortaya çıktı.

Canada Obstetrik ve Jinekoloji Derneği’nde yayınlanan bir çalışmada, sağlık açısından faydalı olduğu düşüncesiyle plasenta içme/yeme trendinin tam aksine sağlıksız olduğu kaydedildi.

NTV’nin aktardığı habere göre, son zamanlarda Kim Kardashian ve Hilary Duff gibi isimlerin demir ve süt seviyesini artırdığı, doğum sonrası depresyon riskini engellediği gerekçesiyle plasenta içmesi/yemesi gündem oldu. Ancak uzmanlar ünlüler tarafından güzelleşmek için tercih edilen yöntemin bilimsel bir dayanağının olmadığını ifade etti. Plasentanın içinde bulunan zararlı bakterilerin bilinenin aksine sağlığa zararlı olduğunu belirten uzmanlar ayrıca bu bakterilerin süt yoluyla bebeğe de geçebileceğini ifade etti.

PLASENTA NEDİR? 

Plasenta, hamilelik boyunca anne ile bebek arasındaki besin alışverişini sağlayan, rahim içerisinde bebekle birlikte büyüyen ve doğumdan hemen sonra vücut dışına atılan geçici bir organdır. Anne karnındaki bebek, gebelik boyunca göbek kordonu vasıtasıyla plasentaya bağlı olarak yaşar. Doğumdan sonra göbek kordonunun kesilmesiyle bebeğin plasenta ile olan bağı sona erer.

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