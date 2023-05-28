Unutulmaz bir dram! Borussia Dortmund şampiyonluğu son maçta Bayern Münih’e kaptırdı…

Almanya'da nefesleri kesen son haftada şampiyon Bayern Münih oldu... 2 puanlık avantajla son haftaya giren Borussia Dortmund, şampiyonluk için çıktığı maçta Mainz ile 2-2 berabere kaldı.

Almanya Bundesliga’da son haftaya kadar taşınan şampiyonluk heyecanı nefes kesti. Yıllardır süren Bayern Münih hegemonyasına son vermek isteyen Borussia Dortmund, 70 puanla lider girdiği haftada Mainz karşısına çıktı.

İLK YARIDA 2-0 GERİYE DÜŞTÜ

Kazanması halinde yıllar sonra Bundesliga’da şampiyonluğa kavuşacak olan Dortmund penaltı kaçırdığı ilk yarıda rakibi karşısında 2-0 geriye düştü.

15. dakikada Olsen ve 24’te Karim Onisiwo’nun golleri ile 2 farklı üstünlüğe ulaşan Mainz, şampiyonluk için bekleyen Dortmund taraftarına kötü bir sürpriz yaptı.

Taraftarı önünde büyük bir şok yaşayan Borussia Dortmund takımı, soyunma odasına derin hayal kırıklığı içerisinde girdi.

BAYERN İLK YARIYI ÖNDE BİTİRDİ

Aynı saatte başlayan maçta Dortmund’un takipçisi Bayern Münih, Köln deplasmanında ilk 45 dakikayı 1-0’lık üstünlükle tamamladı.

İkinci yarıya daha iştahlı çıkan Dortmund maçı çevirip şampiyonluğu Bayern Münih’e bırakmamak için Mainz kalesini ablukaya aldı.

BEKLENEN GOL 69’DA GELDİ

Ev sahibinin geri dönüş için beklediği gol 69’da Raphael Guerreiro’dan geldi. Farkı 1’e indiren Dortmund’un umutları bu golle tekrar yeşerdi.

MUTLU HABER KÖLN’DEN GELDİ

Ancak Bayern maçının sonucu da şampiyonluk için büyük öneme sahipti. Heyecanlı bekleyiş sürerken Bayern maçının 81. dakikasında gol haberi geldi. Köln’ün penaltıdan Bayern’e attığı golün haberi Dortmund tribünlerinde müthiş bir sevinçle karşılandı.

Çünkü bu skor Dortmund maçı kaybetse bile şampiyonluk için yeterli olacaktı. Bayern Münih’in 1 puanda kalması işi bitirecekti.

2-2’Yİ YAKALADI AMA BAYERN KAZANDI

Ancak Dortmund kendi kaderini kendi çizemedi. Bayern Münih 89’da Musiala’nın golüyle Köln karşısında bir kez daha öne geçti.

Dortmund uzatmaların son dakikasında 2-2’yi yakaladı ama bu skor yetmedi. Oyuncular büyük bir trajedi yaşayarak sahanın ortasında çöküp kaldı.

Kendi maçını 2-1 kazanarak sıralamada averajla öne geçen Bayern Münih şampiyonluğunu ilan etti. Dortmund kendi seyircisi önünde şampiyonluk için yetecek son golü bulamadı ve altın tepside şampiyonluğu Bayern Münih’e sunup uzun yıllar unutulmaz bir dram yaşadı.

Bayern Münih 71 puanla üst üste 11. kez Bundesliga’da şampiyon oldu.