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Usar: “Cezaevinde insan hakları ihlalleri yaşanıyor”

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Cumhuriyet Meclisi Genel Kurulu’ndaki İçişleri Bakanlığı bütçesi üzerine görüşmeler sürüyor. Bütçe üzerine söz alan CTP Milletvekili Sıla Usar, cezaevi ve orada yaşanan sorunlara değindi.
Usar: “Cezaevinde insan hakları ihlalleri yaşanıyor”

Bütçe üzerine söz alan CTP Milletvekili Sıla Usar, cezaevi ve orada yaşanan sorunlara değindi. Usar, “Cezaevinde insan hakları ihlalleri yaşanıyor. Yapılması gerekenler, alınması gereken önlemler var ama her şeyden önce bu sorunları kabul etmeliyiz, sorunları ancak böyle çözebiliriz, kabul ederek…” dedi.

Cezaevindeki cinsel istismar ve taciz konusuyla da yüzleşilmesi gerektiğini belirten Usar, “Şiddetin önüne geçmek için gardiyanların sayısını artırmalıyız. Eğitim de önemli” şeklinde konuştu.

Usar, cezaevi çalışanları ve mahkumlar arasında iletişim olmasının çok önemli olduğunu, iyi bir iletişimin yolunun da eğitimden geçtiğini söyledi.

Usar, İçişleri Bakanlığı’nın insan hakları ihlallerinin önlenmesi konusunda Avrupa Birliği Koordinasyon Merkezi ile iletişime geçebileceğini, bunun bütçe de gerektirmediğini belirtti.

Cezaevinde disiplin ve güvenlik, firar, salgınlar gibi birçok sorun olduğunu dile getiren Usar, “Daha büyük cezaevine geçmek sorunları çözmeyecek. Personelin güçlendirilmesi ve eğitim alması önemli.” dedi.

Usar, mahkumların faaliyet alanlarının genişletilmesi gerektiğini söyledi.

Beklenmedik ölümlerin, firarların araştırılması ve kamuoyu ile paylaşılması gerektiğini belirten Usar salgınlar için tedbir alınmasının ve taramaların önemli olduğunu vurguladı.

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