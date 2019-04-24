USAR Oyunları 2019 yarın başlıyor

Sivil Savunma Teşkilat Başkanlığı ve Uluslararası Üniversiteler Arama Kurtarma Konseyi işbirliğinde düzenlenecek oyunlar, yarın başlayacak ve 29 Nisan pazartesi tamamlanacak.

Girne Ciklos mevkinde bulunan Güven Park Tesislerinde yer alacak oyunların açılış töreni, saat 10.30'da yapılacak.

Oyunlara ilişkin bugün Sivil Savunma Teşkilat Başkanlığında basın toplantısı düzenlendi.

Oyunlara bu yıl KKTC'den 11 üniversite ve AÖA, Türkiye'den 3, Pakistan ve Kazakistan'dan 1'er üniversite olmak üzere toplam 17 ekip katılıyor.

Sivil Savunma Teşkilat Başkanlığı koordinesinde Uluslararası Üniversiteler Arama Kurtarma Konseyine üye Üniversitelerin Arama Kurtarma kulüp üyelerinin katılımı ile gerçekleştirilecek "Uluslararası Üniversiteler Arası Arama Kurtarma Oyunları 2019 (USAR Games2019)" bu yıl 5 ana etaptan oluşacak.

Yarışmalara katılacak Üniversiteler şöyle:

"KKTC'den; AÖA, DAÜ, GAÜ, GÜ, İTÜ KKTC Yerleşkesi, KİÜ, Kıbrıs Sağlık ve Toplum Bilimleri Üniversitesi, LAÜ, UKÜ, YDÜ, Akdeniz Karpaz Üniversitesi, Bahçeşehir Kıbrıs Üniversitesi, Türkiye'den; Maltepe Üniversitesi, Çankırı Karatekin Üniversitesi, Biruni Üniversitesi, Pakistan'dan University of Lahore, Kazakistan'dan Miras University."

Oyunların kapanış ve ödül töreni 29 Nisan pazartesi Gazimağusa Rauf Raif Denktaş Kültür ve Kongre Sarayında saat 20.00'de gerçekleştirilecek.

KARAKOÇ

Sivil Savunma Teşkilat Başkanı Necmi Karakoç basın toplantısında yaptığı konuşmada, bu yıl dördüncüsü düzenlenecek oyunların "dünyada hayat kurtarma temalı ilk ve tek organizasyon olduğunu" ifade ederek, bu organizasyonun gençlerin Arama Kurtarma faaliyetlerinde potansiyel bir güç olabileceğini gösterdiğini söyledi.

Karakoç, teşkilat olarak üniversite gençliğinin öğrenceli rekabet içersinde afet yönetimi alanına ilgisinin artırılması, dünyanın çeşitli ülkelerinden gençlerin bir araya gelerek edindikleri bilgi ve tecrübeleri birbirleriyle paylaşmaları adına bu tür faaliyetlere her zaman destek verdiklerini kaydetti.

Karakoç, bu tür faaliyetlerin en önemli maksatlarından birinin de; KKTC ve ülkede gerçekleştirilen örnek uygulamaları dünyaya tanıtmak olduğunu vurguladı.

ÇAĞLAR

Harekat Eğitim Şube Müdürü İbrahim Çağlar da, Konsey ve konsey çalışmaları hakkında bilgi vererek, 22 ülkeden 51 üniversite 1 de sivil toplum örgütü üyesi bulunan konseyin hedefinin üniversite öğrencilerinin Arama Kurtarma konusunda yetenek ve motivasyonlarını artırmak potansiyel bir unsur olmalarını sağlamak ve ülkenin uluslararası alanda tanınmasını, KKTC'y tanıtmayı sağlamak olduğunu söyledi.

Uluslararası üniversiteler yarışması hakkında da bilgi veren Çağlar, oyunların artık uluslararası veya ulusal diye ayrılmayacağını talep eden tüm üye üniversitelerin katılabileceğini söyledi.

ADALIER

Konsey Dönem başkanı Ahmet Adalıer de, konseyin kurulduğu günden itibaren yaptığı çalışmaları anlatarak, bu çalışmaları geliştirmek için de gerek ülkedeki afetlere ve sıkıntılara karşı, gerekse dünyadaki afetlere karşı akademik çalışmalar yaptıklarını ve dünya insanlarına katkıda bulunmaya çalıştıklarını ifade etti.

Adalıer, üniversite öğrencilerinin bu tür organizasyonlarla sadece okumak için değil toplumsal olaylara da hizmet edebilecek seviyeye gelmeleri açısından önemli olduğunu belirterek, Arama kurtarma kulüplerinde binlerce öğrenciye eğitim verildiğini, afetlere karşı bilinçli gençler yetiştirmek için çalıştıklarını anlattı.