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Üst Kurul Toplantısı Öncesi Merit Otelleri Açılıyor Açıklaması

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NET Holding yaptığı açıklamayla otelleri tekrar açacağını bildirdi
Üst Kurul Toplantısı Öncesi Merit Otelleri Açılıyor Açıklaması

NET Holding yaptığı açıklamayla otelleri tekrar açacağını bildirdi

Detay Özel-Mehmet Can

NET Holding'in açıklaması şu şekilde:

04.01.2021 tarihinde, K.K.T.C. Sağlık Bakanlığı tarafından alınan kararlar doğrultusunda uygulanmakta olan 3 (üç) günlük karantinasız girişlerin, 10 (on) günlük karantinalı girişler şeklinde değiştirilmesi sebebiyle; K.K.T.C.'de bulunan otellerimizde müşteri kabullerinin durdurulmuş olup faaliyetlerine ara verildiğini duyurmuştuk.

Her ne kadar alınan tedbir kararlarında şu an için bir değişiklik olmasa da toplumumuzdan gelen yoğun talepler doğrultusunda K.K.T.C.'de bulunan otellerimiz 1 Şubat 2021 tarihi itibariyle tekrar hizmet vermeye başlayacaktır.  

K.K.T.C.'de bulunan casinolarımız ise halen hizmet vermeye devam etmektedir.

Saygıdeğer Yatırımcılarımızın bilgisine sunulur.

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