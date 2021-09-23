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Üstel, Akdoğan Sağlık Merkezi, Vadili Sağlık Ocağı, ve Paşaköy Sağlık Ocağı’nı ziyaret etti

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Üstel, Akdoğan Sağlık Merkezi, Vadili Sağlık Ocağı, ve Paşaköy Sağlık Ocağı’nı ziyaret etti
Üstel, Akdoğan Sağlık Merkezi, Vadili Sağlık Ocağı, ve Paşaköy Sağlık Ocağı’nı ziyaret etti

Sağlık Bakanı Dt. Ünal Üstel, Akdoğan Sağlık Merkezi, Vadili Sağlık Ocağî, ve Paşaköy Sağlık Ocağı’nı ziyaret etti.

Vadili ve Paşaköy Belediyeleri’ni de ziyaret eden Bakan Üstel, belediye başkanları Mehmet Adahan ve Habil Tülücü’den bölge halkının sağlık konusunda beklentileri ile ilgili bilgiler aldı.

Akdoğan Sağlık Merkezi’nde antijen testlerinin yapılması için gerekli adımların atıldığını belirten Bakan Üstel, Paşaköy Sağlık Ocağı’nda da incelemelerde bulunduklarını, sağlık odasının daha aktif hizmet sunması için harekete geçeceklerini, önümüzdeki hafta itibariyle Akdoğan Sağlık Merkezi’nde antijen testlerinin yapılacağını söyledi.

Ziyaretleri kapsamında bölge halkı ile de bir araya gelen Bakan Üstel’e ziyaretlerinde Bakanlık Müsteşar Doç. Dr. Deren Oygar, Temel Sağlık Hizmetleri Dairesi Müdürü Çiğdem Çağa eşlik etti.

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