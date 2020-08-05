Üstel: “Baybars görevden alınmalı”

Ulusal Birlik Partisi (UBP) Girne Milletvekili Ünal Üstel, UBP’nin koalisyon hükümeti içerisinde kendine düşen görevleri yerine getirdiğini, ülkedeki istikrarın devam etmesi adına her koşulda fedakârlık ettiğini ifade ederek “artık bardak taştı” dedi.

“ÜÇÜNCÜ PAKET AÇIKLANMALI”

UBP Milletvekili Ünal Üstel, Ada TV’de yayınlanan ve Haluk Doğandor’un hazırlayıp sunduğu ‘Günaydın Ada’ programının konuğu oldu. Üstel, ülkedeki pandeminin devam etmesi ve ekonomik sıkıntıların boy gösteriyor olmasının nedenini hükümetin tedbirsizliğine bağladı. Üstel, hükümetin pandemi döneminde çıkardığı paketlerin esnafa yararı olmadığını ve yeni bir pakete ihtiyaç olduğunu da aktardı.

Ünal Üstel, “Esnafa ve vatandaşa yardımcı olacak bir paket daha açıklanmalıdır. Bankaların kuralları hafifletilmelidir” dedi.

“BAYBARS GÖREVDEN ALINMALI”

UBP Milletvekili Üstel, İçişleri Başkanı Ayşegül Baybars’a işaret ederek “İmar planında başkana yapılan hareket çok yanlıştı” ifadelerini kullandı.

Başbakan Tatar’ın bu yanlışı kabul etmemesi gerektiğini ve Ayşegül Baybars’ı görevinden alınmasının doğru olduğunu savundu.

Üstel, Başbakan Tatar’a yayınlattırılan emirnamede yazanlar ile ilgili konuşarak “Baybars’ın söyledikleri ve emirnamede yazanlar birbirini tutmuyor” dedi.

“HÜKÜMET DEĞİŞMELİDİR”

Hükümetin içerisinde yaşanan buhrana işaret eden Üstel, “Koalisyon hükümeti buzdolabında duruyor. Esnaf kan alıyor, ekonomi çökme noktasında…” diyerek koalisyon hükümetinin bu şekilde devam etmesi halinde yeni bir seçim olması gerektiğinin altını çizdi.

Ünal Üstel, “Şartlar neyi gerektiriyorsa hükümet onu yapmalıdır. Koalisyonun bitmesi gerekiyorsa bitmelidir, değişmesi gerekiyorsa değişmelidir” ifadelerini kullandı.

“BAŞBAKAN GEREKENİ YAPMALI”

UBP Milletvekili Üstel, Halkın Partisi’nin Cumhuriyet Meclisi’ne geldiği günden beri UBP ile ‘uğraştığını’ ifade ederek, Başbakan Ersin Tatar’ın gerekeni yapacağını söyledi.

Milletvekili sayısına işaret ederek UBP ile HP arasında kıyas yapan Üstel, “Herkes boyunun ölçüsünü bilmeli” dedi.

Üstel’in ifadeleri şu şekilde:

“Herkes boyunun ölçüsünü bilmeli. Senin kaç milletvekilin var, UBP’nin kaç milletvekili var? Bana göre burada fedakârlık etmesi gereken HP’dir, Meclis’e geldikleri günden beri UBP ile uğraşan da kendileridir. Başbakan gerekeni yapmalıdır. Umuyorum ki Başbakan, Ankara’dan döndükten sonra gündemine alacaktır.”

“PANDEMİ HASTANESİ GEREKLİ”

Pandemi hastanesinin gerekli olduğuna da değinen Üstel, hastanenin olması durumunda ülke ekonomisinde olabilecek gelişmeleri ve öngörüleri aktararak “Turizmi pandemi hastanesi ile birlikte kontrol edebilirdik. Turizme de ekonomiye de büyük fayda sağlayacaktır. Geç kalınmış olduğunu düşünmüyorum. Bundan sonraki süreçte de olabilir” dedi.