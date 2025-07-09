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Üstel: Hedefimiz Engelsiz Yaşam Evi'ni yatılı hale getirmektir

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Başbakan Ünal Üstel, Engelli bireyler için tasarlanan Engelsiz Yaşam Evi’ni ziyaret ederek incelemelerde bulundu. Başbakan Ünal Üstel’e ziyaretinde Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Sadık Gardiyanoğlu eşlik etti.
Üstel: Hedefimiz Engelsiz Yaşam Evi'ni yatılı hale getirmektir

Başbakan Ünal Üstel ziyarette yaptığı konuşmada, “Uzun süredir gündemde olan fakat gerçekleşemeyen, ülkenin önemli bir ihtiyacı olan bu projeyi geçen yıl hayat buldurmanın gururunu yaşamaktayız. Engelli bireylerimiz artık burada eğitim yapmak ve sosyal hayata kazandırmak için yaptığımız tesisi bugün ziyaret etmek istedik" dedi.

TESİSİMİZİ DAHA İLERİ AŞAMAYA GÖTÜRMEK İSTİYORUZ
Engelli bireylerin durumunu öğrenmek, eksiklikleri yerinde incelemek ve tesisin hangi aşamaya geldiğini öğrenmek için Engelsiz Yaşam Evi'ni ziyarette bulunduklarına dikkat çeken Üstel, "Tesisimizi daha ileri aşamaya götürmek istiyoruz.  Gördüğümüz kadarıyla çocuklarımız burada hem eğitim alıyorlar hem de kendi kişiliklerini bularak daha çok sosyal hayata adapte oluyorlar. Hükümet olarak hedefimiz Engelsiz Yaşam Evi'ni yatılı düzene getirmektir. Bu düzeni yapabilmek için bugün buradayız" şeklinde konuştu.

ENGELSİZ BİREYLERİMİZİ HAYATA KAZANDIRMAK İÇİN GEREKLİ ÇALIŞMALAR YAPILIYOR
Engelsiz Yaşam Evi gibi tesislerin ülke için önemli olduğuna dikkat çeken Üstel, " Engelli bireylerimizi sosyal hayatla buluşturmak için bu tesisimizin geliştirilmesi önem taşımaktadır. Hükümete geldiğimiz ilk günden itibaren Engelsiz bireylerimizi hayata kazandırmak için çalışmalar yapıyoruz. Hükümetiniz bir taraftan Engelli bireyleri istihdam ederken diğer taraftan da Engelsiz Yaşam evi gibi tesisi yaparak Engelli kardeşlerimizi eğitime hazırlayıp, iyi bir ortamda vakit geçirmelerini sağlamak ve gerekli Fizik Tedavi desteğini almaları için elinden geleni yapıyor" ifadelerini kullandı.

HASSASİYET GÖSTEREN KURUMLARIMIZA VE İŞ İNSANLARIMIZA TEŞEKKÜR
Engelli bireyler için hassasiyet gösteren kurumların olduğuna da vurgu yapan Üstel "Ülkemizde Engelli Bireylerimize hassasiyet gösteren iş insanlarımız ve kurumlarımız vardır. Bu doğrultuda Engelli birlerimize hassasiyet gösteren iş insanlarımıza da buradan yürekten teşekkür ediyorum" dedi.

 

 

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