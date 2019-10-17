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Üstün: RTÜK'ün yasa hazırlığı olamaz, yetki bizdedir

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YYK Başkanı Üstün 'KKTC’de internet üzerinden yapılan yayınların denetiminin RTÜK tarafından yapılacağı’ şeklindeki haberlerin asılsız olduğunu açıkladı: "RTÜK'ün KKTC ile ilgili bir yasa hazırlığı yapması yasal olarak mümkün de değildir. Yetki YYK'dadır"
Üstün: RTÜK'ün yasa hazırlığı olamaz, yetki bizdedir

Yayın Yüksek Kurulu Başkanı Olgun Üstün, ‘KKTC’de internet üzerinden yapılan yayınların denetiminin RTÜK tarafından yapılacağı’ şeklindeki haberlerin asılsız olduğunu açıkladı. Üstün “Haber, tamamen asılsızdır. Zaten RTÜK'ün KKTC ile ilgili bir yasa hazırlığı yapması yasal olarak mümkün de değildir. Yayınlarla ilgili yasa hazırlama yetkisi KKTC’de YYK’dadır” ifadelerini kullandı.

RTÜK-YYK görüşmeleri

Türkiye Radyo Televizyon Üst Kurulu (RTÜK) ile YYK arasındaki mevcut protokol uyarınca en az iki yılda bir karşılıklı düzenlenen ‘bilgilendirme’ toplantısı, bu yıl KKTC’de gerçekleştirildi.

 Ebubekir Şahin başkanlığındaki RTÜK Yönetim Kurulu ile Olgun Üstün başkanlığındaki YYK Yönetim Kurulu, 15 Ekim Salı günü ortak bir toplantı yaptı.

Toplantı ile ilgili açıklama yapan Yayın Yüksek Kurulu Başkanı Olgun Üstün, YYK ile RTÜK arasında yapılan toplantıda, dünyadaki radyo-televizyon yayıncılığının geldiği son noktanın tartışıldığını ve karşılıklı olarak bilgi aktarımının geliştirildiğini ifade ederek, internet platformu üzerinden yapılan yayınların geleceği, yeni medya okur yazarlığı ve YYK’nın uluslararası alanda geniş temsiliyetinin ele alındığını belirtti.

Üstün, Anadolu Ajansı kaynaklı internet yayıncılığı ile ilgili TAK tarafından servis edilen haberin ise, basında yanlış algılandığının görüldüğünü söyledi.

YYK Başkanı Olgun Üstün, ‘KKTC’de internet üzerinden yapılan yayınların denetiminin RTÜK tarafından yapılacağı’ şeklindeki ifadenin tamamen yanlış kullanım sonucu olduğunu vurguladı.

Türkiye’de internet platformu üzerinden yayıncılığın TBMM’den geçerek yasallaştığını anımsatan Olgun Üstün, bunun henüz KKTC’de olmadığını belirtti.

Üstün, YYK’nın 22 yıldan bu yana mevcut yasasının günün koşullarına uygun hale getirilerek Meclis Genel Kurulu’na havale edildiğini, yasa çalışmasının Meclis’in alt komitesinde yıllardır görüşülmeyi beklediğini ve yasa çalışmasının yalnız interneti değil, bütünlüklü yayıncılığı ilgilendirdiğini kaydederek, “Hal böyle iken yeni yasa henüz Meclis’ten olur almadan, RTÜK başka bir ülkenin internet yayıncılığını nasıl  kontrol edecektir? Haber, tamamen asılsızdır. Zaten RTÜK'ün KKTC ile ilgili bir yasa hazırlığı yapması yasal olarak mümkün de değildir. Yayınlarla ilgili yasa hazırlama yetkisi KKTC’de YYK’dadır” ifadelerini kullandı.

YYK Başkanı Olgun Üstün, YYK ile RTÜK arasından yıllardan bu yana süre gelen iyi ilişklilerin devam ettiğini de anımsatarak, yayıncılık alanındaki karşılıklı bilgi alışverişinin en üst düzeyde devam ettiğini ve tecrübelerin karşılıklı olarak pekiştirildiğini belirtti. Olgun Üstün, RTÜK’ün son ziyaretinin yayıncılık açısından çok yararlı geçtiğini de vurguladı.

 

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