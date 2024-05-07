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Uyuşturucuyu kulaklık kutusunda getirdi

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Ercan Havalimanı'nda Narkotik ve Kaçakçılığı Önleme Müdürlüğü ekipleri, Pamir adlı köpeğin tepki vermesi üzerine yapılan kontrolde uyuşturucu madde bulunan zanlı U.K.Ç. tutuklandı. Mahkemeye sevk edildi
Uyuşturucuyu kulaklık kutusunda getirdi

Mahkemede mesele ile ilgili olarak şahadet veren polis memuru Serkan Sakallı olayla ilgili bulguları aktardı. Sakallı, huzurda bulunan zanlının 3 Mayıs 2024 tarihinde saat 17:30’da Lefkoşa Ercan Havalimanı'nda gelen yolcu salonu içerisinde Narkotik ve Kaçakçılığı Önleme Müdürlüğü’nde görevli bir polis ekibi tarafından Pamir isimli köpeğin zanlı U.K.Ç.'nin tasarrufunda bulunan valize tepki vermesi üzerine yapılan aramada telefon kulaklığı kutusu içerisinde yaklaşık 1 Gram ağırlığında Hint Keneviri türü uyuşturucu olduğuna inanılan madde bulunarak emare alındığını söyledi.

Polis zanlının suçüstü hali gereği tutuklandığını ve konu ile ifade verdiğini belirtti. Polis memuru Serkan Sakallı zanlının vermiş olduğu ifadenin teyit tekzip edileceğini ayrıca emare olarak alınan maddelerin tahlile gönderildiğini ancak sonuçların çıkmadığını belirterek soruşturma maksatlı 3 gün daha poliste tutuklu kalmasını talep etti.

Huzurundaki şahadeti değerlendiren Yargıç Zehra Yalkut Bilgeç zanlının soruşturma maksatlı 3 gün daha poliste tutuklu kalmasına emir verdi.

 

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