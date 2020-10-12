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Uzayda bulundu şimdi Türkiye’de. Tüm dünya o sırrın peşinde

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Japon Uzay Ajansı’nın 2003’te dünyaya getirdiği Itokawa asteroidinin parçaları incelenmek üzere Türkiye’ye getirildi.
Uzayda bulundu şimdi Türkiye’de. Tüm dünya o sırrın peşinde

Uzay çalışmaları son yıllarda yeni bir boyuta taşınıyor. Japon Uzay Ajansı'nın 17 yıl önce Hayabusa misyonuyla dünyaya getirdiği Itokawa asteroidinin parçaları, Türk bilim insanının başvurusunun ardından Türkiye’de ilk kez incelenecek.

2010'DA DÜNYAYA ULAŞTI

Daha önce Antarktika’da gerçekleştirilen Türk Antarktik Meteorit Arama seferlerini de yürüten Mehmet Yeşiltaş, söz konusu asteroit parçalarının nasıl getirildiğini anlattı.

Japon Uzay Ajansı'nın (JAXA), Itokawa isimli asteroidi detaylı bir şekilde incelemek için 2003'te Hayabusa isimli uzay aracını fırlattığını anımsatan Yeşiltaş, söz konusu uzay aracının 2005'te Itokawa asteroidine ulaştığını ve planlanan gözlemleri yaptığını aktardı.

3 YIL SÜREN UZAY SEYAHATİNDEN SONRA DÜNYAYA ULAŞTI

Yeşiltaş, bu misyonun en önemli özelliklerinden birinin ilk defa bir asteroidin yüzeyinden toplanan parçaların incelenmek üzere dünyaya getirilmesi olduğunu belirterek, toplanan parçacıkları barındıran kapsülün 2007'de uzay aracından ayrıldığını ve yaklaşık 3 yıl süren uzay seyahatinin ardından 2010 yılında dünyaya ulaştığını kaydetti.

Itokawa asteroidinin yüzeyinden getirilen parçacıkların 2010'dan beri bilim insanları tarafından incelendiğini aktaran Yeşiltaş, şunları kaydetti:

"Yapılan araştırmalarda bazı parçacıklarda su ve organik madde gibi beklenmeyen moleküler yapılar tespit edilmiştir. Aynı zamanda bu asteroitin uzay ortamında maruz kaldığı uzay aşınımı etkileri hakkında da detaylı bilgiler edinilmiş ve bu bilgiler hem uzay ortamını anlamak adına hem de sonraki asteroit misyonlarını planlama adına oldukça fayda sağlamıştır."

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