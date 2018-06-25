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Vadili Belediyesi Belediye Meclis Üyeleri

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İşte Vadili Belediyesi'nde Meclis Üyeliği kazanan adaylar.
Vadili Belediyesi Belediye Meclis Üyeleri

Toplam Sandık Sayısı : 7

Seçime Katılma Oranı : % 84.16

Açılan Sandık Sayısı : 7

Geçerli Oy Pusulası Sayısı : 1,522

Kayıtlı Seçmen Sayısı : 1,995

Geçersiz Oy Pusulası Sayısı : 157

Oy Kullanan Seçmen Sayısı : 1,679

Geçerli Oy Toplamı : 11,486

BÜYÜKTEN KÜÇÜĞE SIRALI BÖLMELER
Sıra No Parti Bölme
1 UBP 4,007.00
2 DP 2,046.00
3 UBP 2,003.50
4 YDP 1,871.00
5 HP 1,792.00
6 CTP 1,770.00
7 UBP 1,335.67
8 DP 1,023.00


PARTİLERİN ÇIKARDIĞI BELEDİYE MECLİS ÜYESİ SAYISI
Parti Belediye Meclis Üyesi Sayısı
UBP 3
YDP 1
CTP 1
DP 2
HP 1
 

PARTİLERE GÖRE BELEDİYE MECLİS ÜYESİ DAĞILIMI
Parti Aday Mühür Karma Toplam Oy Tercih Toplam
UBP Hüseyin Tulu 229 422 651 135 786
UBP Veli Özer 229 411 640 101 741
UBP Kemal Özuğurlu 229 304 533 104 637
DP Cüneyt Evginel 69 439 508 26 534
HP Erhan Sapsızoğlu 83 342 425 41 466
DP Hanife Menteş 69 281 350 30 380
YDP Şengül Meşe 127 165 292 69 361
CTP Ömer Pala 68 258 326 31 357
 

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