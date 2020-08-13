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Vadili Esnafı: Dağıtılan sanayi arsalarında adaletsizlik ve usulsüzlük yapıldı

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Vadili Esnafı: Dağıtılan sanayi arsalarında adaletsizlik ve usulsüzlük yapıldı
Vadili Esnafı: Dağıtılan sanayi arsalarında adaletsizlik ve usulsüzlük yapıldı

Bir süre önce Vadili'de dağıtılan "Sanayi Arsaları" nedeni ile huzursuzluk yaşanıyor.

Dağıtımda usulsüzlük yapıldığı ve Vadili'de ikamet etmeyenlere de arsa dağıtıldığı iddia ediliyor.

Sanayi arsası dağıtımına tepki gösteren Vadili  esnafı topladıkları imzalarla tepkilerini ortaya koydu.

Vadili Küçük Esnaf Sitesinde yapılan yer dağıtımının adaletsiz ve usulsüzce dağıtılmasına itiraz eden işletme sahipleri imzaları topladılar.

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