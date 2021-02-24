Veri analizi: Mutant virüsler daha ölümcül olabiliyor

Alman bilim insanları İngiltere’de ortaya çıkan mutant virüsün daha fazla ölüm riski taşıdığını belirledi. Buna göre mutant virüs 55 yaşındaki erkekler ve 35 yaşındaki kadınlar için iki misli fazla ölüm riski taşıyor.

Koronavirüs salgınına karşı aşılama çalışmaları sürerken, ortaya çıkan yeni virüs varyantları endişe yaratıyor. İngiltere'de görüldükten sonra aralarında Türkiye ve Almanya'nın da bulunduğu çok sayıda ülkede de tespit edilen B.1.1.7 varyantının, yaygın virüsten çok daha bulaşıcı olduğu biliniyor.

Yeni mutasyonlara karşı daha etkili mücadele verilmesi için çalışmalar sürerken, Alman bilim insanları B. 1.1.7 varyantının ne kadar ölümcül olabileceği konusundaki matematiksel hesaplamaların sonuçlarını açıkladı.

Stuttgart Üniversitesi Matematik İstatistiği Bölümü Başkanı Prof. Dr. Christian Hesse ve ekibinin hesaplamaları, yeni virüs varyantının, mevcut virüsün etkisiyle meydana gelen ölüm vakalarını arttırdığını ortaya koydu.

İngiltere'de enfeksiyon ölümleri ve yeni virüs varyantıyla ilgili kaydedilen laboratuvar verileri ve analizlerini inceleyen Hesse, bu verilere dayanarak yapılan matematik hesaplamalarına göre B. 1.1.7'nin 55 yaşındaki erkekler ve 35 yaşındaki kadınlarda virüs enfeksiyonlarına bağlı ölüm riskini normal koşullarda vuku bulan ölümlere oranla iki misli arttırdığı sonucuna vardı.

Uzmanların hesaplamalarına göre B. 1.1.7 ile enfekte olan 80 yaşındaki erkekler ve 60 yaşındaki kadınlarda ölüm riski ise normal şartlarda meydana gelen ölümlere oranla üç kat fazla.

Çalışmalarının sonuçları ile ilgili Alman haber ajansı dpa'ya bilgi veren Prof. Dr. Hesse, İngiltere'de ortaya çıkan mutant virüsün 80 yaşındaki hastalarda 20 yaşındaki hastalara göre bin kat daha fazla ölüm riski taşıdığı sonucuna vardıklarını ifade etti.

Söz konusu faktörün koronanın etkisi görülmeyen durumlarda erkeklerde yaklaşık 130, kadınlarda ise 200 civarında olduğunu belirten Prof. Hesse, yaşlı insanların ölüm olasılığının gençlere göre her zaman daha yüksek olduğuna dikkat çekti.