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Vikings: Lagertha'nın hikayesi tarihi bir kişiliğe mi dayanıyor?

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Vikings efsanelerden ve gerçek hayattan esinleniyor ama bazı durumlarda karakterlerin hikayeleri ikisinin birleşmesinden meydana geliyor, peki Lagertha hangi kategoriye dahil?
Vikings: Lagertha'nın hikayesi tarihi bir kişiliğe mi dayanıyor?

Sevilen dizi Vikings'de Katheryn Winnick'in canlandırdığı Lagertha'nın savaşçı bir Viking kadını ve bugün Norveç olan bölgenin yöneticisi olduğuna inanılıyor.

Lagertha'nın hikayesi, Ragnar'la nasıl tanıştığının ve Ragnar'ın onu evliliğe nasıl ikna ettiğinin detaylarını veren, Saxo Grammaticus'un Gesta Danorum başlıklı kitabında bulunuyor. Bu olaylar Vikings'in ilk sezonunda işleniyor: Gesta Danorum'a göre Ragnar birlikte olabilmeleri için Lagertha'nın evinin başında nöbet tutan ayıyı ve tazıyı öldürmüş. Aynı kaynağa göre Ragnar ve Lagertha'nın Fridleif (dizideki gibi Björn değil) adında bir oğlu, adları kaydedilmemiş iki de kızı olmuş.

Aynı dizideki gibi Ragnar ve Lagertha neticede boşanmış, Ragnar bir iç savaş sırasında yardıma ihtiyacı olduğunda Lagertha'dan yardım istemiş, o da 120 gemiyle yardımına gelmiş.

Ne var ki Saxo'nun işlerinin doğruluğu tartışma korusu.

Screen Rant'in haberine göre Lagertha özelinde şaibe daha da artıyor, zira Ragnar muhtemelen gerçek bir kişilik değil, gerçek hayattaki figürler birleştirilerek kurgulanmış bir karakterdi. Çağdaş felsefecilere göre Lagertha da gerçek bir kişilik değil, Viking savaşçı kadınlarla, belki de Nordik tanrıça Thorgerd'le ilgili hikayelerin bir yansımasıydı.

Özellikle Lagertha'nın Ragnar'ın yardımına "saçları uçuşarak" gelmesinin Thorgerd ve kız kardeşi Irpa'nın Haakon'un yardımına gelişlerinin betimlemesine benzerliği bu fikri kuvvetlendiriyor. Lagertha'nın, savaşta ölenlerden hangilerinin Valhalla'ya alınacağını seçen dişi figürler olan ölüm melekleri valkürlerin bir temsili olması da mümkün, zira Saxo onu düşmanın arka saflarına doğru "uçuştuğunu" betimleyerek kendisine uçma gücü atfediyor.

Belki Lagertha Ragnar Lothbrok efsanesinin bir ürünüydü, belki de eylemleri ve ünü Ragnar'ın hikayesinin zenginleştirilmesi için kullanılan gerçek bir kişilikti. Bu iki iktimalin bir arada bulunması da tarihçiler arasında epey kafa karışıklığına neden oldu.

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