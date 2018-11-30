Vize serbestisi için Europol ile iş birliği anlaşmasına yönelik ilk adım atıldı

AB ile vize serbestisi için kalan kriterlerden biri olan Europol ile iş birliği anlaşmasına yönelik ilk görüşme içişleri ve adalet bakanlıkları ile emniyet genel müdürlüğü yetkililerinin de katılımıyla Brüksel'de yapıldı.

Türkiye ile Avrupa Birliği (AB) arasında yürütülen vize serbestisine ilişkin kalan kriterlerden Europol ile iş birliği anlaşmasına dair ilk görüşme Brüksel'de yapıldı.

Diplomatik kaynaklardan edinilen bilgiye göre, vize serbestisi için kalan kriterlerden olan Europol ile iş birliği anlaşmasına yönelik ilk görüşme içişleri ve adalet bakanlıkları ile emniyet genel müdürlüğü yetkililerinin de katılımıyla bugün Brüksel'de gerçekleştirildi.

Kaynaklar, Türkiye ile AB arasındaki en üst düzey karar alma organı olan ve bakanlar düzeyinde toplanan Ortaklık Konseyi Toplantısı'nın 2019'un ilk yarısında yapılmasının planlandığını belirterek, Brüksel'in de bu konuda istekli olduğunu ifade etti.

Avrupa Parlamentosu (AP) taslak raporunun mevcut haliyle kabul edilemez olduğunu kaydeden kaynaklar, bu şekliyle raporun ne AB'nin ne de Türkiye'nin çıkarına olduğunu savundu.

"7 kriteri paket olarak görüyoruz"

"Vize serbestisi için 72 kriterden kalan 7 kriteri bir paket olarak görüyoruz." diyen kaynaklar, bu kriterlerin hepsinin bir arada çıkabileceğini ifade etti.

Kaynaklar, Türkiye'ye vadedilen Suriyeli göçmenlere ilişkin ikinci 3 milyar avroluk paketin özellikle mültecilerin eğitimi, meslek edinmesi ve Türkçe öğrenmesi gibi entegrasyon konularına harcanacağını sözlerine ekledi.

Suriyeli mülteciler için "ucuz kredi" formülü gündemde

Göçmenlere yönelik AB hibelerine yönelik masada bir başka plan daha bulunduğuna değinen kaynaklar, bunun Avrupa Yatırım Bankası ve Dünya Bankası gibi kurumlardan "ucuz kredi" sağlanması şeklinde olabileceğini kaydetti.

Bugün AB'nin Türkiye'deki Suriyelilere sağlamayı taahhüt ettiği ikinci 3 milyar avroluk mali yardıma yönelik Türkiye'deki Mülteciler için Mali Yardım Programının (FRIT) Komite Toplantısı'nın da yapıldığını belirten kaynaklar, burada, ilk 3 milyar avroluk kısımdan edinilen tecrübeler çerçevesinde ikinci 3 milyar avroluk kısmın ne şekilde daha hızlı kullanılabileceğinin görüşüleceğini sözlerine ekledi.