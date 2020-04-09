Vuhan’da sokağa çıkma sınırlamasının kaldırılması ardından bir günde 65 bin kişi kentten ayrıldı, 620 bin kişi toplu taşıma araçlarını kullandı

Çin’de koronavirüs salgının başladığı Vuhan’da sokağa çıkmayla ilgili sınırlamaların kaldırılmasının üzerinden 24 saat geçti.

Çin medyasında çıkan haberlere göre, Çarşamba günü 65 bin kişi tren ve uçakla Vuhan’dan ayrıldı. Şehrin içinde ise 77 günlük sokağa çıkma yasağının ardınan 620 bin kişi toplu taşıma araçlarını kullandı.

Yetkililer salgının yeniden başgöstermesini önlemek için maske kullanımı ve ateş ölçümüne devam edileceğini söylüyor.

Şehirdeki sinemalara ve diğer eğlence merkezlerine akın etmeyi planlayanların ise hayal kırıklığına uğradığı, hükümetin emriyle buraların yeniden kapatıldığı belirtiliyor.