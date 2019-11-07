“ X-Işınlarının Keşfi Sayısız İnsanın Hayatını Değiştirmiştir”

Dr. Suat Günsel Girne Üniversitesi Hastanesi Radyoloji Uzmanı Doç. Dr. Mehmet Alp Dirik, radyolojinin X-ışınlarının ve diğer yüksek enerjili radyasyonun bilimsel kullanımı olduğunu ifade etti. Günümüzde X-ışınlarının havaalanı güvenliğinden, büyük fabrikalara, yerel hastanelerden, tıbbi laboratuvarlara pek çok yerde kullanıldığını belirten Dirik, derinin altını ve organları görmemizi sağlamanın yanı sıra objeleri gösterme özelliği ile kamu güvenliği için de kullanıldığını hatırlattı.

“ Mamografi göğüs kanserinden ölüm riskini %30 azaltmaktadır “

Radyoloji Uzmanı Doç. Dr. Mehmet Alp Dirik 8 Kasım Dünya Radyoloji Günü dolayısıyla yaptığı açıklamada X-ışınlarının doktorların hastalıkları ve yaraları tespit ve tedavi etmelerini sağlayarak her yıl sayısız hayatı kurtardığını belirtti. Sadece mamografinin bile göğüs kanserinden ölüm riskini %30 azalttığını kaydeden Dr. Suat Günsel Girne Üniversitesi Hastanesi Radyoloji Uzmanı Doç. Dr. Mehmet Alp Dirik aslında bir şeylerin ötesini radyoloji sayesinde görebilme durumunun tamamen tesadüf üzerine keşfedildiğini söyledi. Dirik, Würzburg Üniversitesi’ nde fizik profesörü olarak görev yapan Wilhelm Conrad Röntgen’in farklı bir konuda yaptığı deney sırasında daha sonra adı ‘ röntgen ışınları ‘ olarak anılan X-ışınlarını bulduğunu belirtti.

Doç. Dr. Mehmet Alp Dirik, X-ışınını bulduğu zaman deneylerinde elini kullandığı için aşırı doza maruz kalarak parmaklarını kaybeden Prof. Dr. Röntgen’in 1901 yılında Fizik dalında Nobel ödülünü aldığını vurguladı.

Radyolojinin, X ışınları ve diğer görüntüleme yöntemlerinin tıpta tanı ve tedavi amacıyla kullanılması olduğunu ifade eden Dirik, bunların bir kısmının; ultrason, bilgisayarlı tomografi (CT), manyetik rezonans görüntüleme(MR), nükleer tıp yöntemleri, pozitron emisyon tomografi (PET), mamografi, floroskopi ve X ışını kullanan diğer yöntemler olarak sıralanabileceğini açıkladı. Doç. Dr. Mehmet Alp Dirik, bu yöntemlerin tanı amacıyla kullanımının elde edilen görüntülerden hastalıkların tespitinde yararlanılması şeklinde olduğunu, tedavi amacıyla kullanımının ise bazı cerrahi işlemlerin görüntüleme yöntemleri sayesinde daha az zararla yapılmasını sağladığı bilgisini aktardı.

Dr. Suat Günsel Girne Üniversitesi Hastanesi Radyoloji Uzmanı Doç. Dr. Mehmet Alp Dirik açıklamasının sonunda tüm radyoloji çalışanlarının 8 Kasım Dünya Radyoloji Günü’nü kutladı.