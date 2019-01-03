  • BIST 87.399
  • Altın 227,452
  • Dolar 5,4795
  • Euro 6,2478
  • Lefkoşa 13 °C
  • Mağusa 13 °C
  • Girne 13 °C
  • Güzelyurt 10 °C
  • İskele 13 °C
  • İstanbul 7 °C
  • Ankara 6 °C
SON DAKİKAAyşen Gruda'nın tedavi gördüğü hastaneden açıklama

Yaga Direktörü Sertoğlu, Cumhurbaşkanlığı Yatırım Ofisi Başkanı Ermut ile görüştü

» »
Kıbrıs Yatırım ve Geliştirme Ajansı (YAGA) Direktörü Ebru Kaptan Sertoğlu, Türkiye'deki eş kuruluşu olan Cumhurbaşkanlığı Yatırım Ofisi Başkanı Arda Ermut ile görüştü.
Yaga Direktörü Sertoğlu, Cumhurbaşkanlığı Yatırım Ofisi Başkanı Ermut ile görüştü

Kıbrıs Yatırım ve Geliştirme Ajansı (YAGA) Direktörü Ebru Kaptan Sertoğlu, Türkiye'deki eş kuruluşu olan Cumhurbaşkanlığı Yatırım Ofisi Başkanı Arda Ermut ile görüştü.
TC Cumhurbaşkanlığı Yatırım Ofisi ile ilişkilerin geliştirilmesi ve yatırım ortamının iyileştirilmesi amacıyla gerçekleştirilen görüşme dün, İstanbul’daki Ofis’te yapıldı.
YAGA’dan verilen bilgiye göre, YAGA Direktörü Ebru Kaptan Sertoğlu, Cumhurbaşkanlığı Yatırım Ofisi Başkanı Arda Ermut ile görüşmesinde, YAGA’nın yeni yapısını anlattı ve Cumhurbaşkanlığı Yatırım Ofisi’nin tecrübelerinden faydalanmak istediklerini 
Cumhurbaşkanlığı Yatırım Ofisi’nin uluslararası alanda 13 ofis ile dünyada hizmet vermesinin önemine dikkat çeken Sertoğlu, Cumhurbaşkanlığı Yatırım Ofisi’nin KKTC bürosunun açılarak, proje değerlendirme uzmanlarının yetiştirilmesi konularında talepte bulunduklarını 
Cumhurbaşkanlığı Yatırım Ofisi ve Dünya Yatırım Ajansları Birliği (WAIPA) Başkanı Arda Ermut'u KKTC’ye davet eden Sertoğlu, Ermut ile, 2006 yılında Başbakanlık, 2018 yılında Cumhurbaşkanlığı’na bağlanan kurumun tüm deneyimlerini ve uzman personelini paylaşma konularını görüştüklerini 
İTÜ ÇEKİRDEK MERKEZİ İLE 

YAGA Direktörü Ebru Kaptan Sertoğlu ayrıca, Türkiye'deki “Kuluçka Merkezleri” ve “Teknoparkların” en iyi örneklerinden biri olan İTÜ Çekirdek Merkezi ile de görüştüklerini 
Ebru Kaptan Sertoğlu, KKTC ekonomisinde bilişim konusunda yatırım ortamının geliştirilmesi amacıyla Türkiye’de bulunan programlara dahil olunması, “Yatırım Meleklerine” erişim ve yeni bir “Girişim Evi” oluşturulması konularında, İTÜ Çekirdek Merkezi ile iş birliği protokolleri üzerinde çalışmalar gerçekleştirdiklerini ifade etti.

Etiketler: , , , , ,
  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • Mehmetçik Belediyesi çalışanlarından sel mağdurlarına destek03 Ocak 2019 Perşembe 17:49
  • Meterolojiden şiddetli fırtına uyarısı03 Ocak 2019 Perşembe 16:34
  • Tır ile araç çarpıştı!03 Ocak 2019 Perşembe 16:04
  • Sendikacılar Ali Kişmir ve Serkan Soyalan da Vicdani Reddini açıkladı03 Ocak 2019 Perşembe 15:52
  • İki genç kız kayıp03 Ocak 2019 Perşembe 15:51
  • Çeler: “Çalışanların sosyal güvenlik yatırımları eksiksiz olmalı”03 Ocak 2019 Perşembe 15:45
  • Basın-Sen Başkanı Ali Kişmir de vicdani reddini açıkladı03 Ocak 2019 Perşembe 15:45
  • Aydın Denktaş’ın hayati tehlikesi devam ediyor03 Ocak 2019 Perşembe 15:40
  • Camilerde sel mağdurları için 43 bin TL bağış toplandı03 Ocak 2019 Perşembe 15:35
  • Üst kademe yöneticiliği yasa tasarısı komitede oy birliğiyle kabul edildi03 Ocak 2019 Perşembe 15:30
    • YAZARLAR
    SON DAKİKA HABERLER
    FOTO GALERİ
    12345678
    VİDEO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    Tüm Hakları Saklıdır © 2014 Detay Kıbrıs | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : +90 392 444 79 79 Faks : +90 392 227351
    Haber Scripti