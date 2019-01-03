Yaga Direktörü Sertoğlu, Cumhurbaşkanlığı Yatırım Ofisi Başkanı Ermut ile görüştü

Kıbrıs Yatırım ve Geliştirme Ajansı (YAGA) Direktörü Ebru Kaptan Sertoğlu, Türkiye'deki eş kuruluşu olan Cumhurbaşkanlığı Yatırım Ofisi Başkanı Arda Ermut ile görüştü.

TC Cumhurbaşkanlığı Yatırım Ofisi ile ilişkilerin geliştirilmesi ve yatırım ortamının iyileştirilmesi amacıyla gerçekleştirilen görüşme dün, İstanbul’daki Ofis’te yapıldı.

YAGA’dan verilen bilgiye göre, YAGA Direktörü Ebru Kaptan Sertoğlu, Cumhurbaşkanlığı Yatırım Ofisi Başkanı Arda Ermut ile görüşmesinde, YAGA’nın yeni yapısını anlattı ve Cumhurbaşkanlığı Yatırım Ofisi’nin tecrübelerinden faydalanmak istediklerini

Cumhurbaşkanlığı Yatırım Ofisi’nin uluslararası alanda 13 ofis ile dünyada hizmet vermesinin önemine dikkat çeken Sertoğlu, Cumhurbaşkanlığı Yatırım Ofisi’nin KKTC bürosunun açılarak, proje değerlendirme uzmanlarının yetiştirilmesi konularında talepte bulunduklarını

Cumhurbaşkanlığı Yatırım Ofisi ve Dünya Yatırım Ajansları Birliği (WAIPA) Başkanı Arda Ermut'u KKTC’ye davet eden Sertoğlu, Ermut ile, 2006 yılında Başbakanlık, 2018 yılında Cumhurbaşkanlığı’na bağlanan kurumun tüm deneyimlerini ve uzman personelini paylaşma konularını görüştüklerini

İTÜ ÇEKİRDEK MERKEZİ İLE

YAGA Direktörü Ebru Kaptan Sertoğlu ayrıca, Türkiye'deki “Kuluçka Merkezleri” ve “Teknoparkların” en iyi örneklerinden biri olan İTÜ Çekirdek Merkezi ile de görüştüklerini

Ebru Kaptan Sertoğlu, KKTC ekonomisinde bilişim konusunda yatırım ortamının geliştirilmesi amacıyla Türkiye’de bulunan programlara dahil olunması, “Yatırım Meleklerine” erişim ve yeni bir “Girişim Evi” oluşturulması konularında, İTÜ Çekirdek Merkezi ile iş birliği protokolleri üzerinde çalışmalar gerçekleştirdiklerini ifade etti.