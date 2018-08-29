Yakın Doğu Üniversitesi Yaşam Boyu Mühendislik Eğitimleri Eylülde Başlıyor

Yakın Doğu Üniversitesi Yaşam Boyu Eğitim Merkezi (YABEM) ve Mühendislik Fakültesi 2018 – 2019 Akademik yılında mühendislere, geleceğin mühendis adaylarına, teknik ara elemanlara ve değişik mühendislik alanlarında bilgi ve becerilerini geliştirmeyi arzu eden katılımcılara yönelik kısa dönemli eğitim programları düzenleyecek.

Yakın Doğu Üniversitesi Basın ve Halkla İlişkiler Dairesi Müdürlüğü’nden yapılan açıklamada, YDÜ akademisyen ve uzmanları tarafından yürütülecek eğitimlerin birbirinden farklı mühendislik alanlarını içerdiği belirtildi. Eylül ayında başlayacak ve Yakın Doğu Üniversitesi yerleşkesinde gerçekleştirilecek olanYABEM kısa dönemli eğitim programları Mobil Haberleşme Sağlayıcıları, Doküman İyileştirme, Betonarme Tasarımı, Ani Su Isıtıcılarının Kullanımı, Lazerler, Çevre Biyoteknolojisi, Sekiz Bitlik Intel Mikroişlemciler ve Çevre Elemanları, SSPS ile Veri Analizleme, Dökümantasyon ve İç Teknik, Yeşil Mühendislik ve Dünyamızın İç Kaynakları gibi farklı eğitim disiplinlerini ve alanlarını kapsıyor.

YABEM Müdürü Doç. Dr. Umut Koldaş: "Eğitimlerimizle katılımcılarımıza ve topluma yeni bir yaşam boyu öğrenme anlayışı kazandırmayı amaçlıyoruz"



Yşam boyu eğitimin dünyanın gelişmiş ülkelerinde her alanda olduğu gibi mühendislik alanında da hem profesyonel hem bireysel gelişimin önemli taşıyıcılarından biri haline geldiğini vurgulayan YABEM Müdürü Doç. Dr. Umut Koldaş: “Yaşam boyu eğitim programlarımız hem eğitimin verildiği alanda çalışmalarını sürdüren profesyoneller hem de bu alana ilgi duyan ve bilgilerini geliştirmeyi amaçlayanlar için tasarlıyoruz. Mühendislik alanında kendilerini geliştirmek isteyen meslek sahiplerinin ve ilgili bireylerin kişisel ve profesyonel gelişimlerine katkı sağlamak amacıyla hedef odaklı olarak ve bilimsel yöntemler ışığında hazırlanarak hayata geçirilen yaşam boyu eğitim programlarımız da katılımcıların farklı mühendislik alanındaki farkındalıklarını, bilgilerini ve becerilerini geliştirecek şekilde uzman kadrolarımız tarafından tasarlandılar. Mühendislik fakültemizin değerli öğretim elemanları, yüksek mühendisleri ve uzmanları tarafından hazırlanan bu kısa dönemli eğitim ve sertifika programlarının katılımcılara hem mesleki anlamda hem de kişisel birikimlerinin arttırılması anlamında çok önemli katkılar sağlayacağını değerlendiriyoruz. Bu programlardan yararlanmak isteyen katılımcılarımızı kendi gelişim, öncelik ve amaçlarına en uygun eğitimi seçerek o alandaki birikim ve becerlerini geliştirmeye davet ediyoruz." dedi.

Doç. Dr. Koldaş: Programlarımız mühendislere ve mühendis adaylarına yeni perspektifler, beceriler sunarak alandaki yeni gelişmeler hakkındaki farkındalıklarını arttıracak

Mühendislik alanlarında hayata geçirilecek olan yaşam boyu eğitim programlarının mühendislik alanındaki profesyoneller ve mühendislik adaylarının mesleki gelişimleri açısından da çok önemli olacağının altını çizen Doç. Dr. Koldaş “ Mühendislik alanında genel katılımcıyı hedefleyen programların yanısıra mesleki anlamda kendilerini daha ileri noktalara taşımayı amaçlayan mühendislere ve mühendis adaylarına yönelik programlar da yer alıyor. Yakın Doğu Üniversitesi Mühendislik Fakültesinin uzman kadrosu tarafından tasarlanan bu programlar sayesinde katılımcılarımız meslek hayatlarında olaylara daha geniş bir perspektifen bakma imkanına sahip olacaklardır. Sosyal ve teknolojik değişimlerin çok hızlı gerçekleştiği günümüzde, yaratıcı düşünen ve en son gelişmeler konusunda sistematik bir farkındalık geliştirmiş mühendislere geçmiştekinden daha fazla ihtiyaç olduğu aşikardır. Bu ihtiyacın bilinciyle tasarlanan ve geliştirilen programlarımız, mühendislerin ve mühendis adaylarının bilgi ve becerilerinin alandaki en son gelişmeler ışığında arttırılmasına ve meslek hayatlarında kendilerine ek kazanımlar sağlayacak mesleki farkındalıklar edinmelerine olanak sağlayarak bu söz konusu ihtiyacın giderilmesinde önemli bir rol oynayacaktır” dedi.

Yakın Doğu Üniversitesi Yaşam Boyu Eğitim Merkezi kısa dönemli eğitim programlarına kayıt süreci ve eğitim programlarının içerikleriyle ilgili daha detaylı bilgiye www.neu.edu.tr web sayfasından, yabem@neu.edu.tr e-posta adresinden, Yakın Doğu Enstitüsü ve Yaşam Boyu Eğitim Merkezi facebook sayfalarından , 223 64 64 (dahili 5532) ve 0533 829 97 36 telefonlardan ulaşılabilir.