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Yanardağ alarmı: ‘Her an patlayabilir’

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Kolombiya'daki Nevado del Ruiz Yanardağı'nda patlama riskine karşı halka uyarı yapıldı. Yanardağda 1985'te meydana gelen patlama sonucu oluşan çamur kaymasında 25 bin kişi hayatını kaybetmişti.
Yanardağ alarmı: ‘Her an patlayabilir’

Kolombiya’daki Nevado del Ruiz Yanardağı’nda yaşanılan volkanik hareketlilik nedeniyle uzmanlar patlama riskine karşı uyarıda bulundu.

Kolombiya Jeoloji Servisi (SGC) açıklamasında, Caldas yönetim bölgesine bağlı Manizales’teki yanardağında yalnızca dün 9 bin 600 sarsıntı kaydedildiği bildirildi. Uzmanlar, yanardağda meydana gelebilecek muhtemel bir patlama riskine karşı yetkililerden Turuncu Alarm durumuna geçmesini istedi.

SGC, Nevado del Ruiz yanardağının duman ve kül püskürttüğünü ve patlama olduğu takdirde volkanik tepkinin şiddetli olacağı hususunda uyarıda bulundu. Söz konusu volkanik hareketliliğin devam etmesi durumunda ülkede uçuş faaliyetlerinin sekteye uğrayacağını hatırlatan SGC, başkent Bogota dahil birçok bölgenin etkileneceğini belirtti.

1985’TE BİNLERCE KİŞİ ÖLMÜŞTÜ

Nevado del Ruiz Yanardağında, 13 Kasım 1985’te meydana gelen patlama sonucu oluşan çamur kaymasında 25 bin kişi hayatını kaybetmişti.

Dünya'da “Armero Trajedisi” olarak da bilinen Ruiz yanardağ felaketi nedeniyle bölgede tedirgin bir bekleyişin olduğu bilgisi paylaşıldı.

Nevado del Ruiz Yanardağı, başkent Bogota’ya 129 kilometre mesafede yer alıyor.

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