Yanardağdan çıkan lavlar Atlas Okyanusu’na ulaştı

Kanarya Adaları'nın en büyük 5'inci adası La Palma'da yer alan ve 19 Eylül'de faaliyete geçmesinin ardından lav ve kül püskürtmeye devam eden Cumbre Vieja Yanardağı'ndan çıkan lavlar, adanın Playa Nueva bölgesinden Atlas Okyanusu'na ulaştı.

İspanya'ya bağlı Kanarya Adaları'nın en büyük 5'inci adası La Palma'da yer alan ve 19 Eylül'de faaliyete geçmesinin ardından lav ve kül püskürtmeye devam eden Cumbre Vieja Yanardağı'ndan çıkan lavlar, adanın Playa Nueva bölgesinden Atlas Okyanusu'na ulaştı.

Yanardağdan çıkan lavların suyla temas etmesi sonucunda ise, Playa Nueva bölgesinde yükselen beyaz buhar bulutları görüldü.

İspanyol yetkililer ise okyanusla temas eden lavların patlamaları ve zehirli gaz bulutlarını tetikleyebileceğini belirtirken Kanarya Adaları Acil Servisi, dışarıda bulunan vatandaşlara sığınmaları için güvenli bir yer bulmaları yönünde çağrıda bulundu. Yaşanan olayda ise herhangi bir ölü ya da yaralı olmadığı belirtildi.

Kanarya Adaları Volkanik Acil Durum Planı (Pevolca) Müdahale Komitesi Direktörü Miguel Angel Morcuende yaptığı açıklamada, “Lav denize ulaştığında sokağa çıkma yasağına kesinlikle uyulmalı” ifadelerini kullandı.

Öte yandan 19 Eylül'den bu yana yaşana patlamalar sonucunda akan lavlar, 589 evi, muz tarlalarını ve 21 kilometrelik yolu yok etmişti. Adada yanardağdaki ilk patlamadan bu yana yaklaşık 6 bin kişi de evlerinden tahliye edilmişti. Ayrıca İspanya hükümeti, La Palma'yı felaket bölgesi ilan etmiş, böylece adaya yönelik acil durum sübvansiyonlarının ve diğer destek paketlerinin önü açılmıştı.

İspanya Hükümet Sözcüsü Isabel Rodriguez gazetecilere yaptığı açıklamada, sağlanacak yardım kapsamında ilk etapta 10,5 milyon euroluk yardım paketinin onaylandığını, bu yardımın 5 milyon eurosunun ev, geri kalanının ise mobilya ve temel ev eşyalarının satın alınmasında kullanılacağını ifade etmişti.