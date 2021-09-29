  • BIST 1.394,000
  • Altın 495,80
  • Dolar 8,8300
  • Euro 10,2950
  • Lefkoşa 28 °C
  • Mağusa 29 °C
  • Girne 29 °C
  • Güzelyurt 27 °C
  • İskele 29 °C
  • İstanbul 20 °C
  • Ankara 19 °C
SON DAKİKAAvrupa’da coronadan çıkış takvimi: 2022 ilkbaharı

Yanardağdan çıkan lavlar Atlas Okyanusu’na ulaştı

» »
Kanarya Adaları'nın en büyük 5'inci adası La Palma'da yer alan ve 19 Eylül'de faaliyete geçmesinin ardından lav ve kül püskürtmeye devam eden Cumbre Vieja Yanardağı'ndan çıkan lavlar, adanın Playa Nueva bölgesinden Atlas Okyanusu'na ulaştı.
Yanardağdan çıkan lavlar Atlas Okyanusu’na ulaştı

İspanya'ya bağlı Kanarya Adaları'nın en büyük 5'inci adası La Palma'da yer alan ve 19 Eylül'de faaliyete geçmesinin ardından lav ve kül püskürtmeye devam eden Cumbre Vieja Yanardağı'ndan çıkan lavlar, adanın Playa Nueva bölgesinden Atlas Okyanusu'na ulaştı.

Yanardağdan çıkan lavların suyla temas etmesi sonucunda ise, Playa Nueva bölgesinde yükselen beyaz buhar bulutları görüldü.

İspanyol yetkililer ise okyanusla temas eden lavların patlamaları ve zehirli gaz bulutlarını tetikleyebileceğini belirtirken Kanarya Adaları Acil Servisi, dışarıda bulunan vatandaşlara sığınmaları için güvenli bir yer bulmaları yönünde çağrıda bulundu. Yaşanan olayda ise herhangi bir ölü ya da yaralı olmadığı belirtildi.

Kanarya Adaları Volkanik Acil Durum Planı (Pevolca) Müdahale Komitesi Direktörü Miguel Angel Morcuende yaptığı açıklamada, “Lav denize ulaştığında sokağa çıkma yasağına kesinlikle uyulmalı” ifadelerini kullandı.

Öte yandan 19 Eylül'den bu yana yaşana patlamalar sonucunda akan lavlar, 589 evi, muz tarlalarını ve 21 kilometrelik yolu yok etmişti. Adada yanardağdaki ilk patlamadan bu yana yaklaşık 6 bin kişi de evlerinden tahliye edilmişti. Ayrıca İspanya hükümeti, La Palma'yı felaket bölgesi ilan etmiş, böylece adaya yönelik acil durum sübvansiyonlarının ve diğer destek paketlerinin önü açılmıştı.

İspanya Hükümet Sözcüsü Isabel Rodriguez gazetecilere yaptığı açıklamada, sağlanacak yardım kapsamında ilk etapta 10,5 milyon euroluk yardım paketinin onaylandığını, bu yardımın 5 milyon eurosunun ev, geri kalanının ise mobilya ve temel ev eşyalarının satın alınmasında kullanılacağını ifade etmişti.

Etiketler: , , ,
  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • Almanya’dan İngiltere’ye yakıt krizi mesajı: Ayrılmamanız için çok uğraştık28 Eylül 2021 Salı 12:42
  • Miçotakis: Türkiye ile bir silahlanma yarışına girme niyetim hiç yok28 Eylül 2021 Salı 12:37
  • 18 Türkiye kökenli siyasetçi Federal Meclis'e girdi28 Eylül 2021 Salı 12:28
  • Scholz’den Yeşiller ve FDP ile koalisyon atağı28 Eylül 2021 Salı 12:19
  • Bir aşı da Fransızlardan!28 Eylül 2021 Salı 11:46
  • Almanya’da genç seçmenler kitle partilerinden uzaklaşıyor28 Eylül 2021 Salı 11:43
  • Yunanistan, Fransa'dan 3 fırkateyn alacak28 Eylül 2021 Salı 11:36
  • Boşnak çocukların "Boşnakça" eğitim hasreti28 Eylül 2021 Salı 11:19
  • İspanya’da yanardağ faciası sürüyor! 500’den fazla ev yok oldu28 Eylül 2021 Salı 10:46
  • Berlin’i ilk kez kadın belediye başkanı yönetecek27 Eylül 2021 Pazartesi 15:02
    • YAZARLAR
    SON DAKİKA HABERLER
    FOTO GALERİ
    12345678
    VİDEO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    Tüm Hakları Saklıdır © 2014 Detay Kıbrıs | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : +90 392 444 79 79 Faks : +90 392 227351
    Haber Scripti