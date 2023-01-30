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Yapay zeka ile hayvanların ne demek istedikleri anlaşılabilecek

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Yeni bir çalışma, yapay zeka ile insanlar için hayvan konuşmalarını çevirmeye çalışıyor. Bir aslanın kükremesi, ağaçta cıvıldayan kuşlar, bir atın kişnemesi artık anlaşılır konuşmalar haline gelebilir.
Yapay zeka ile hayvanların ne demek istedikleri anlaşılabilecek

Doğadaki her hayvanla konuşabilmek uzun zamandır bir hayaldi ve sonunda bilim insanları bu hayali gerçekleştirmeye yaklaşmış olabilir.

Araştırmacılar, vahşi yaşamın insanlara söylediklerini anlamak ve tercüme etmek için yapay zeka ve makine öğreniminin etkilerine bakıyor.

Earth Species Project (ESP) adlı kar amacı gütmeyen bir kuruluş, türler arası iletişimin geleceği için bir yol haritası hazırladı. Örgüt bir blog gönderisinde, “Makine öğrenimi modellerinin insan dışı iletişime yeni içgörüler sağlayabileceğini varsayıyoruz ve bu yeni tekniklerin beraberlerinde getirdikleri keşiflerin, doğanın geri kalanıyla olan ilişkimizi dönüştürme potansiyeline sahip olduğuna inanıyoruz” dedi.

ESP’nin kurucu ortağı ve başkanı Aza Raskin, yayınlanan ilk çalışmada bulguların evcil hayvanlarla sınırlı olmayacağını, tüm türleri veya en azından mümkün olduğu kadar çok türü kapsayacağını belirtti.

ESP, çalışmayı herhangi bir yaban hayatına zarar vermeyeceğini veya tehlikeye atmayacağını ve çalışmanın etik bir şekilde yürütüleceğini de belirtti.

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