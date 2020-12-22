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Yapmacık Kutlamalar Ve Yapmacık Tebrikler Artık Anlamsızlaşmıştır.

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Gerçeklerin yazılması, tartışılması ve tartıştırılmasının zamanı çoktan geçmiştir.
Yapmacık Kutlamalar Ve Yapmacık Tebrikler Artık Anlamsızlaşmıştır.

57 yıl önce Kıbrıs Türk Toplumunun sesi olarak kurulan ama geçen zaman içerisinde toplumun sesi olmaktan çıkıp hükümetlerin ve baskıcı zihniyetin sesi olmuştur. Hala bu çağda yönetiminde asker bulunan bir kurumun düşünce ve ifade özgürlüğüne hizmet etmediği açıkça ortada dururken, diğer yandan kurum yönetimi 2021 girmeye hazırlandığımız bu günlerde anayasal bir hak olan Toplu İş Sözleşmesi’ndeki yükümlülüklerini yerine getirmemekte, 1993 yılından beridir tek bir çalışan dahi kadrolanmamaktadır!

Önümüzde duran bu tablo karşısında bizler 57’nci yaşını kutlayan Bayrak Radyo Televizyon Kurumu’da tek kutlayacağımız kesim işini layıkıyla yapmaya çalışan ve bugüne kadar tüm kısıtlamalara rağmen BRT’ye katkı koyan meslektaşlarımızdır.

Talebimiz özgür, özerk ve bağımsız bir BRT’dir. Tüm çalışanların güvence altına alındığı bir kurumdur. Hükümetlerin borazanı değil toplumun sesi olan bir basın kuruluşudur. Bunun için mücadele etmeye devam edeceğiz.

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