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Yara izlerini yok eden jel üretildi

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Çin’den bir grup bilim insanı, ipek proteininden bir tür jel üretti. Üretilen jel, iz bırakmadan yaraların iyileşmesini sağlıyor
Yara izlerini yok eden jel üretildi

Biomaterial Science dergisinde yayınlanan makaleye göre, Çinli bilim insanları ipek proteinlerinden yararlanarak yaraların iz bırakmadan iyileşmesini sağlayan bir jel geliştirdi.

Bilim insanları çalışmalarında ipek liflerinde bulunan zamka benzer bir özü kullandı. İçerisindeki protein zincirlerini birbirine bağlamak için öze ultraviyole ışını ve fotobaşlatıcı uygulandı.

YARALI YERDE YENİ DOKU OLUŞTU

İşlemlerin sonucunda ise hücrelere iyice pekişebilen ve vücutta neredeyse hiçbir olumsuz reaksiyona yol açmayan bir jel elde edildi. Jelin kullanıldığı yerde ise yaralı doku yerine yeni bir deri dokusunun oluştuğu tespit edildi.

Antiseptik özellikli bu jel ayrıca bakterilerin deriye nüfuz etmesini önlerken yaranın daha hızlı iyileşmesine yardımcı oluyor.

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