Yarım milyon köpek incelendi… Bu köpekler sakatlanmaya daha yatkın

Yapılan bir çalışma, ön çapraz bağ yırtılmalarından muzdarip olma olasılığı en yüksek olan köpek ırklarını ortaya koydu.

Profesyonel atletler ve futbolcularda olduğu kadar, köpeklerde çapraz bağ yırtılmalarının (CCL) yaygın olduğunu söyleyen veterinerler en çok risk altında olan köpek türlerini açıkladı.

İngiltere’deki Royal Veterinary College’ın (RVC) VetCompass Programı’ndan yapılan bir araştırma, çapraz bağ yırtılma vakası olan 1.000 köpeği ve yaralanmamış rastgele seçilmiş 500.000 başka köpeği inceledi.

Daily Mail’in haberine göre, araştırmada, Rottweiler’ın en fazla risk altında olan köpek olduğu, hastalığa yakalanma olasılığının 3.66 kat daha fazla olduğu ve Cockapoos ırkının da en az risk altında olduğunu ortaya çıktı.

YAŞI DA ÖNEMLİ BİR FAKTÖR

Çoğu köpekte, ani bir ağrı ve topallık başlangıcıyla bağın kademeli olarak bozulması görülürken yırtık riski yüksek olan diğer köpekler ise, yırtılma olasılığı 2,09 kat daha fazla olan Bichon Frise, yırtılma olasılığı 1,80 kat daha fazla olan West Highland White Teries ve 1,69 kat daha fazla olan Golden Retriever oldu.

En düşük yırtılma riski taşıyan ırklar da, 0,31 kez Chihuaha, 0,41 kez Shih-tzu ve 0,43 kez ile Alman çoban köpeği olarak sıralandı.

Köpeğin yaşının da, hayvanın hastalığa yakalanma olasılığını etkileyen bir faktör olduğunu söyleyen araştırmacılar, altı ila dokuz yaş arasındaki köpeklerde, bir yaşından küçük köpeklere kıyasla üç kattan daha fazla yırtılma görüldüğünü paylaştılar.

The Veterinary Journal’da yayınlanan araştırma, bulguların köpek sahiplerinin ve veterinerlerin yırtılma açısından en fazla risk altında olan köpekleri belirlemesine yardımcı olacağını umuyor.