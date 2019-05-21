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Yarın 10'da Hükümet protokolü imzalanacak, 11'de kabine Akıncı'ya sunulacak

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Yarın 10'da Hükümet protokolü imzalanacak, 11'de kabine Akıncı'ya sunulacak
Yarın 10'da Hükümet protokolü imzalanacak, 11'de kabine Akıncı'ya sunulacak

UBP-HP hükümet programı yarın imzalanıyor…

KKTC’nin 22’inci koalisyon hükümeti Ulusal Birlik Partisi ile Halkın Partisi’nden oluşacak.
Her iki siyasi partinin ortaklaşa hazırladığı hükümet protokolü ise yarın imzalanacak.

Ulusal Birlik Partisi- Halkın Partisi’nin hazırladığı hükümet protokolü yarın imzalanacak. Hükümet Protokolünün imzalanmasının ardından oluşacak kabine de yarın Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı’ya sunulacak.

Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı’dan 14 Mayıs Salı günü hükümeti kurmakla görevlendirilen Ulusal Birlik Partisi Genel Başkanı Ersin Tatar koalisyon hükümet protokolünün hazır olduğunu açıkladı.

Ulusal Birlik Partisi Parti Meclisi bu akşam saat 20.30’da toplandı. Yaklaşık bir saat süren toplantının ardından basına açıklamalarda bulunan Ulusal Birlik Partisi Genel Başkanı Ersin Tatar, hızlı bir süreç yaşandığını ifade ederek, 4’lü kaolisyon hükümetinin istifa etmsinin ardından Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı’nın kendisine hükümeti kurma görevi verdiğini anımsattı.

Tatar, görevi devralmasının ardından önce Parti Meclisi’ni toplayarak hükümeti kurma yetkisini aldığını belirtti.

Oluşturulan heyetle geçen hafta Çarşamba gününden itibaren siyasi partilerle görüşmeler başlattıklarını ve Halkın Partisi ile de görüşme başlattıklarını anlatan Tatar, Halkın Partisi yetkilileri ile daha sonra da birkaç kez yeniden görüşmeler yaptıklarını söyledi.

Halkın Partisi ile esas konular olan, Kıbrıs konusu, ekonomik konular ve diğer siyasi meselelerde bir uyum içerisinde olunabileceği noktasında bir anlayış oluştuğunu ifade edenTatar, “bugün sabah da Halkın Partisi ile yeniden görüşülmesi ile bir hükümet protokolü gibi bir metin ortaya çıktı. Hazırlanan hükümet protokolü yarın sabah Meclis Mavi Salonu’nda imzalanacak ve bilaharede kabinenin onayını Cumhurbaşkanımıza sunulacak bir noktaya gelmiş olacağız” dedi.

KKTC’nin içerisinde bulunduğu koşullarda üç alternatif olduğunu, birincinin CTP ile hükümet kurmak diğerinin ise Halkın Partisi ile hükümet kurmak olduğunun sonucu alternatifi ise erken seçim olduğunu ifade eden Tatar, Halkın Partisi ile yeni hükümet oluşumuna karar alındığını ifade etti.

Tatar, Halkın Partisi ile kurulacak koalisyon hükümet protokolünü yarın Cumhuriyet Meclisi Mavi Salonu’nda imzalayacaklarını ve oluşacak yeni kabineyi Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı’ya sunacaklarını açıkladı.(BRT)

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