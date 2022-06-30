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Yasa Gücünde Kararname 30 Eylül'e kadar uzatıldı!

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Kredilerin Yapılandırılmasına İlişkin Yasa Gücünde Kararname, 30 Eylül tarihine kadar uzatıldı.
Yasa Gücünde Kararname 30 Eylül'e kadar uzatıldı!

Bakanlar Kurulu, “Kredilerin Yapılandırılmasına İlişkin Yasa Gücünde Kararname”nin süresinin 30 Eylül’e kadar uzatılmasını amaçlayan “Kredilerin Yapılandırılmasına İlişkin Yasa Gücünde Kararnamenin Değiştirilmesi Hakkında Yasa Gücünde Kararname”yi onaylayarak Meclis’e sunulmasına karar verdi. Karar, dünkü Resmi Gazete’te yayımlandı.

Yasa Gücünde Kararname ile 1 Mart 2021 tarihinde Bakanlar Kurulu Kararı ile yürürlüğe giren “Kredilerin Yapılandırılmasına ilişkin Yasa Gücünde Kararname”nin, dünya genelinde ortaya çıkan ekonomik kriz ve döviz kurlarında aşırı dalgalanma nedeniyle ülkede yaşanan ekonomik ve toplumsal koşullar göz önünde bulundurularak süresinin uzatılması amaçlanıyor.

Kararname, bankalarda borçlu olanların kredilerinin iyileştirilmesi ve/veya yapılandırılması halinde uygulanacak kuralları düzenliyor.

Karara göre, “Kredilerin Yapılandırılmasına İlişkin Yasa Gücünde Kararnamenin Değiştirilmesi Hakkında Yasa Gücünde Kararname”, Resmi Gazete’de yayımlandığı tarihten başlayarak yürürlüğe girdi ve 30 Eylül’de yürürlükten kalkacak.

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