Yasaklar 30 Nisan'a kadar uzatıldı

Bugün yapılan Bakanalr kurulu toplantısının ardından Kudret Özersay açıklama yapıyor.
Öne çıkan başlıklar:
Kamuda görevlilerin izni 30 Nisan’a kadar uzatıldı
- Okullar 30 Nisan'a kadar tatil.
- Tüm sinema tiyatro ve miting gibi etkinlikler de 30 Nisana kadar iptal edildi
- Spor müsabakaları da 30 Nisan'a kadar yapılmayacak
- Kısmı sokağa çıkma kararı 1 hafta, tam sokağa çıkma yasağı 17 Nisan’a kadar 1 hafta daha uzatıldı.
- Şehirler arası kısıtlamalar 17 Nisan’a kadar uzatıldı.
- 17 Nisana kadar özel sektör süpermarket fırın banka eczane haricindeki işletmeler kapalı olacak
- Kısmı sokağa çıkma yasağı bir hafta daha uzatıldı
-Yurtdışında bulunan burs kriterlerini yerine getiremeyen öğrencilere 1700 TL destek
-Hangi sektörde hangi işletmelerin açılacağına dair kurul oluşturulacak
Ayrıntılar geliyor...
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