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SON DAKİKATürkiye'de 65 yaş üstü ve 20 yaş altına sokağa çıkma yasağı

Yasaklar 30 Nisan'a kadar uzatıldı

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Yasaklar 30 Nisan'a kadar uzatıldı
Yasaklar 30 Nisan'a kadar uzatıldı

Bugün yapılan Bakanalr kurulu toplantısının ardından Kudret Özersay açıklama yapıyor.

Öne çıkan başlıklar:

Kamuda görevlilerin izni 30 Nisan’a kadar uzatıldı

- Okullar 30 Nisan'a kadar tatil.

- Tüm sinema tiyatro ve miting gibi etkinlikler de 30 Nisana kadar iptal edildi

- Spor müsabakaları da 30 Nisan'a kadar yapılmayacak

- Kısmı sokağa çıkma kararı 1 hafta, tam sokağa çıkma yasağı 17 Nisan’a kadar 1 hafta daha uzatıldı.

- Şehirler arası kısıtlamalar 17 Nisan’a kadar uzatıldı.

- 17 Nisana kadar özel sektör süpermarket fırın banka eczane haricindeki işletmeler kapalı olacak

- Kısmı sokağa çıkma yasağı bir hafta daha uzatıldı

-Yurtdışında bulunan burs kriterlerini yerine getiremeyen öğrencilere 1700 TL destek

-Hangi sektörde hangi işletmelerin açılacağına dair kurul oluşturulacak 

Ayrıntılar geliyor...

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