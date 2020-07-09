TDP Genel Başkanı Cemal Özyiğit sosyal medya hesabından son yaşananlara dair bir paylaşım yaptı.

TDP Genel Başkanı Cemal Özyiğit sosyal medya hesabından son yaşananlara dair bir paylaşım yaptı.

İşte o paylaşım:

Bir tarafta jetle gelip özel izinle tüm kurallar ihlal edilerek ülkeye gelenlere yapılan muamele, diğer yandan kendilerinin, çocuklarının, ailelerinin canlarını kurtarmak adına savaş ve zulümden kaçan insanlara sıkılan kurşunlar…

Kaçmaya çalışan bu kişileri yakalamanın tek yolu kurşunlamak mı? Sıkılan kurşunun bir karış yukarıya isabet etmesinin ölümle sonuçlanabileceği bilinmiyor mu?

Yaşam hakkı, insan hakları.. Bunları tamamen unuttuk mu?

Yazık… Gerçekten çok yazık…