Yasemin Hareketi AP adaylarını tanıttı

Avrupa Parlamentosu seçimlerine 6 adayla katılacağını açıklayan Yasemin Hareketi adaylarını tanıttı.

KTÖS Lokalinde 14.00’te yapılan basın toplantısına Yasemin Hareketi adayları Şener Levent, Leyla Kıralp, Faize Özdemirciler, Zeki Beşiktepeli, İbrahim Aziz ve Oz Karahan katıldı.

Şener Levent’in Yasemin Hareketi hakkında bilgi verdiği toplantıda KTÖS Genel Sekreteri Şener Elcil de hazır bulunup, konuşma yaptı.



ELCİL

Şener Elcil, 2004’ten bu yana AB’nin bir parçası olan Kıbrıs’ta, kuzeyin müktesebat dışında tutulduğunu ve halkın siyasi rehine olarak yaşamını sürdürdüğünü savundu.

Kimlik ve pasaport almanın öneminin bulunmadığını, ortak bir vatan kurmak ve ülkede insanca yaşamak gibi bir kaygıları olduğunu belirten Elcil, AP seçimlerine katılmanın her Kıbrıslı Türk’ün görevi olması ve Kıbrıslı Türklerin adada bir varlık olduğunu belirtmesi gerektiği görüşünü dile getirdi.

Elcil, Kıbrıs Türkü’nün iradesinin rejime karşı sesini duyuracağını ve Yasemin Hareketi’nin tüm Kıbrıslıların sesi olacağını iddia etti.



LEVENT

Yasemin Hareketi adaylarından Şener Levent de, Rum tarafının, seçime katılım oranının geçmişte yüzde 43’lerde kalsa da, oy verme hakkı olan 100 bin Kıbrıslı Türk’ten en az 80 bininin oy kullanacağını varsayarak yine zorluklar çıkarmak istediğini belirtti. Levent, bu tip hareketlerin “iyi niyetten uzak” olarak yorumladı.

Şener Levent, KKTC’den AP oturumlarına katılan UBP ve CTP milletvekillerinin Brüksel’e gittikleri zaman TC’nin resmi tezlerini savunduklarını iddia ederek, muhalefetin sesinin hiçbir zaman Brüksel’de duyulmadığını söyledi. Levent, aday olan Yasemin Hareketi mensuplarının uluslararası alanda Kıbrıs Türkü’nün sesini duyurmak ve mevcut durumdan şikayetlerini dile getirmek için bu görevi üstlendiklerini belirtti.

Türkiye’deki yönetime eleştirilerde bulunan Levent, Kıbrıs sorununa çözüm bulunamamasının nedeninin de Türkiye’nin masada öne sürdüğü şartlar olduğunu iddia etti.

Levent, çözüm anahtarının ABD ve İngiltere gibi büyük ülkelerin elinde olduğunu savundu.