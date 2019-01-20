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YDP Cumhurbaşkanlığı seçiminde kendi adayıyla yarışma kararı verdi

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Yeniden Doğuş Partisi (YDP) Parti Meclisi’nin, önümüzdeki yıl yapılacak cumhurbaşkanlığı seçiminde partinin kendi adayıyla yarışması yönünde ilke kararı aldığı açıklandı.
YDP Cumhurbaşkanlığı seçiminde kendi adayıyla yarışma kararı verdi

Yeniden Doğuş Partisi (YDP) Parti Meclisi’nin, önümüzdeki yıl yapılacak cumhurbaşkanlığı seçiminde partinin kendi adayıyla yarışması yönünde ilke kararı aldığı açıklandı.

YDP’den yapılan açıklamaya göre, Parti Meclisi toplantısında konuşan Genel Sekreter Turan Büyükyılmaz "YDP artık muhtar azalıklarından cumhurbaşkanlığına kadar bütün seçimlerde kendi adayı ile yarışmalıdır. Cumhurbaşkanlığı seçimleri yaklaşırken çeşitli ittifak senaryoları hazırlanıp konuşulacak. Biz bu senaryoların hiçbirinde olmamalıyız. Bunun içinde daha şimdiden kendi adayımızla yarışacağımızı kamuoyuna deklere etmeliyiz ve spekülasyonların önüne geçmeliyiz" dedi.
Lefkoşa Milletvekili Bertan Zaroğlu ise "YDP yakın bir zamanda ülkenin dominant partisi olacak. YDP’lileri bir türlü hazmedemeyenler YDP’li bir başbakana ve cumhurbaşkanına hazır olmalılar. Çıkaracağımız adayın elbette ikinci tura kalacağını biliyoruz. Ama tek oy bile alacak olsak her seçimde olduğu gibi cumhurbaşkanlığı seçimlerinde de kendi adayımızla yarışmalıyız ve bunu şimdiden deklere etmeliyiz" diye konuştu.
Açıklamaya göre, daha sonra yapılan oylamada YDP’nin Cumhurbaşkanlığı seçimlerinde kendi adayı ile yarışma kararı oy birliğiyle ve ayakta alkışlanarak kabul edildi.
Genel Başkan Erhan Arıklı ise yaptığı konuşmada Parti Meclisi’nin bu kararını büyük bir memnuniyetle karşıladığını belirterek, YDP adayının son aylarda belirleneceğini söyledi. 
Arıklı, "YDP içinde bu göreve layık birçok arkadaşımız var. Zamanı gelince adayımızı belirleyecek ve meşaleyi Silihtar’da yakmak için gece gündüz demeden çalışacağız" dedi.
YDP Parti Meclisi toplantısında partiye katılan yeni üyeler de tanıtıldı.

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