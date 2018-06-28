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YDP de karıştı! Başkan yardımcısı istifa etti!

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YDP de karıştı! Başkan yardımcısı istifa etti!
YDP de karıştı! Başkan yardımcısı istifa etti!

YDP Ünal Bay'ın istifası üzerine açıklama yaptı.

İşte o açıklama;

MEHMET ÜNAL BAYIN İDDİALARI GERÇEK DIŞI VE HAYAL MAHSULÜDÜR.

Genel Başkan Yardımcımız ve Lefkoşa Belediye Başkan adayımız Mehmet Ünal Bay'ı n partimizden istifası üzüntü vericidir.

Ne var ki istifa gerekçeleri son derece haksız, mesnetsiz ve hayal mahsulü gerekçelerdir.

Mehmet Ünal Bay'ı n adaylığı kendisinin de içinde olduğu MYK da kararlaştırılmış ve ertesi gün kendisinin de bilgisi dâhilinde basın yayın organlarına servis yapılmıştır.

Belediye Meclis adaylığına da partinin önde gelen isimleri aday olmuş ve Sayın Bay ile kapı kapı dolaşmışlardır.

Bütün seçim masraflarının kendisi tarafından karşılandığı iddiası da gerçek dışıdır. Kampanyaya yaptığı 7500 TL civarındaki katkının iade edileceği kendisine söylenmiştir.

Sayın Mehmet Ünal Bay seçim sürecinde ciddi bir şekilde partimize katkı koymuş ve partimizi başarı ile temsil etmiştir. Bu çalışmalarından dolayı kendisine teşekkür edilmiştir.

Seçimlerde Lefkoşa'da alınan sonucun sebepleri parti yetkili kurullarımız tarafından incelenmektedir.

Sayın Bay’ın bu neticeyi partimizin onun şahsına karşı uyguladığı komplonun bir parçası olarak açıklaması hayret vericidir ve tamamen hayal mahsulüdür. Kendisine bundan sonraki hayatında başarılar diliyoruz.

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