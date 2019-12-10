YDP lideri Arıklı: "Olası Erken seçimde UBP'nin bir iki vekili YDP'den aday olabilir...".

YDP 2020 BÜTÇESİNE “KABUL” YADA “ÇEKİMSER” OY KULLANACAK

“OLASI ERKEN SEÇİMDE UBP’NİN BİR İKİ MİLLETVEKİLİ ADAYIMIZ OLABİLİR”

YDP Genel Başkanı Erhan Arıklı Birinci Boyut’a konuştu…..İşte Arıklı’nın söylediklerinden öne çıkan başlıklar….

“2020 BÜTÇESİNE ÇEKİMSER YADA EVET OYU VERECEĞİZ”

“NEDENİ DE; GELECEK YIL BÜTÇEYİ KUCAĞIMIZDA BULABİLİRİZ DİYE”

“Bütçeye biz ret oyu verecek değiliz.Ya kabul ya da çekimser davranacağız. Yani işin açığı önümüzdeki yıl bu bütçeyi kendi kucağımızda bulabiliriz. Hükümette biz olabiliriz. Ve bu bütçe ile 2020 yılını geçirmek durumunda kalacağız.Dolayısıyla ret verdiğimiz bir bütçe ile kalkıp da memleketi idare edecek halimiz yok. Bu sebepten dolayı ya çekimser davranacağız ya da kabul oyu vereceğiz. Tavrımız bütçe görüşmelerinin sonuna doğru net olur. Hükümetin tavrına göre birazcık daha olumlu davranırlarsa eleştirilerimizi birazcık daha hüsnü kabul ile karşılarlarsa, sevecen davranırlarsa büyük önem taşıyor. Netice itibarıyla biz iki milletvekiline sahip bir partiyiz ama özgül ağırlığımız çok fazla. Yani özgül ağırlığımız bizim Meclis’teki ağırlığımız, kamuoyundaki ağırlığımız iki milletvekilinin çok üzerinde çok yüksek bir güce sahip olduğumuz için bizim oy rengimiz oldukça önem kazanıyor. Dediğim gibi yani hükümetin tavrı bizim evet yada çekimser rengimizi belli edecek”….

“HÜKÜMET CUMHURBAŞKANLIĞI SEÇİMDEN ÖNCE DE YIKILABİLİR”

“BU HÜKÜMET PAMUK İPLİĞİNE BAĞLI”

“Şimdi herkes biliyor ki; Cumhurbaşkanlığı seçimlerinden önce veya sonra bu hükümet yıkılabilir. Öncesinde iddialı değilim. Kanaatlerim var öncesinde de yıkılabilir. Bu hükümetin zayıf bir kaç hassas noktası var. Mesela; İçişleri Bakanının uygulaması emirnameler konusunda hükümet içerisinde ciddi tartışmalar yaşanıyor. Gündeme getirilmeye çalışılan Vatandaşlık yasasında çok ciddi UBP ve HP arasında sıkıntılar yaşanabilir, yaşanacak. Dünya görüşleri, tezleri tamamen farklı. UBP’nin tabanının en çok tepki gösterdiği konulardan biri tanesi İkamet ve Vize Tüzüğü. Orda da UBP açığa düşürüldüğünü düşünüyor. Kendisine rağmen bu tüzüğün geçtiğini iddia ediyor tabana karşı en azından. Dolayısıyla bunlar Türkiye’yi de son derece rahatsız eden konular. Bu sebepten dolayı 13’ünde, 14’ünde gelmesi ümit edilen beklenen 97 MİLYON TL ile 13’üncü maaşlar ödenecekti. Şimdi Maliye Bakanı bunu 23 24’üne attı. O tarihlerde ödenebileceğini umut ediyor. Çünkü Türkiye’den para bekliyor ama o para oradan gelmeyecek. Dolayısıyla bu yılın sonuna doğru ciddi birtakım komplikasyonlar hükümet ortaklarının arasını açacak gibi gözüküyor.Bunun üzerine bir de cumhurbaşkanlığı seçimi de gündeme geldiğinde her iki genel başkan da büyük bir ihtimalle aday olacak. Dolayısıyla bu hükümet pamuk ipliğine bağlı. O pamuk ipliği seçimden önce mi kopar? Seçimden hemen sonra mı kopar? Bilmiyorum ama mutlaka kopar. İşte bu durumda büyük ihtimalle önümüzdeki yıl Eylül ayında en geç Genel Seçim olacak. Ve Yeniden Doğuş Partisi çöok güçlü bir şekilde iktidar ortağı olacak. Hiçbir ön şartımız yok bizim. Hangi siyasi parti iel fikirlerimiz örtüşürse o siyasi parti ile koalisyon kurarız. Çünkü bizim yine bu seçimlerde de geçen seçimlerde olduğu gibi halk ile bir toplum sözleşmesi imzalayacağız noter huzurunda. Halka birtakım taahütlerimiz olacak. Biz bu siyasi partiler gibi imzalayıp da arkasında durmamazlık yapamayız. Noterden belge vereceğiz halka. Vatandaş bizi mahkemeye bile verebilecek yerine getirmezsek milletvekilliğinden istifa edeceğiz. Böyle iddialı bir partiyiz. Dolayısıyla bu toplum sözleşmemizi hangi siyasi parti ile yapabilirsek YDP o siyasi parti ile koalisyon kurar”….

“YDP’YE ÇOK CİDDİ FLAŞ TRANSFERLER OLACAK”

“ŞUANKİ İKTİDARIN BÜYÜK PARTİSİNİN BİR İKİ MİLLETVEKİLİ ADAYIMIZ OLABİLİR.ESKİ BAKAN”

“Partiye çok ciddi flaş transferlerimiz var. Onları şuanda açıklamıyoruz çünkü özellikle iktidarın büyük partisinde ciddi birtakım sıkıntılar yaratabilecek transferler bunlar. Onun için bunları şimdi açıklamasak çok daha iyi olur. Şuanda bizim YSK’da 7 bini geçen bir üye sayımız var. Bekleyenler de var. UBP’den takriben bize geçen 1000-1500 üye var. Bizim şuanda 1500’e yakın UBP’den gelen üye var. Başka partilerden de gelen var. Yani 7500’e ulaştık ise gökden inmedi bu yeni ve eski seçmenler bunlar. Kalkıp da yeni katılan üyeleri biz deklere etmiyoruz. İlan da etmiyoruz”….

“Şuanda UBP’nin bir iki milletvekili bizim partimizden aday olabilir. Eski bakan olan. Çok ciddi transferlerimiz olacak. En soldan en sağa kadar çok ciddi süprizlerimiz olacak”….

“CUMHURBAŞKANLIĞI SEÇİMİ BİZİM İÇİN BİR ARA BASAMAK”

“OY ORANIMIZI DEKLERE EDECEĞİZ”

“Cumhurbaşkanlığı seçimleri bizim için bir aşama. Bir ara basamak. YDP’nin ciddi ve yükselen bir parti olduğunu ve oy oranını kamuoyuna göstermek istiyoruz ilk etapta. İkinci etaptaki düşüncemiz de elbette bir yarışa giriyorsanız o yarışı kazanmak için girersiniz. İkinci tura kalabilme hedefimiz de var elbette. Tabi öncelikli hedefimiz YDP’yi güçlü bir parti olarak kamuoyuna lanse etmek. Bunun da en kolay yolu anketler değil. Anketlerde çıkan farklı yüzdelik oranları ile ilgili kafa karışıklığını ortadan kaldırmanın tek yolu da sandığa gitmek. En yakın sandık ne zaman? Cumhurbaşkanlığı seçimi öyle ise gideceğiz ve kendi adayımızla yarışacağız.Hem oy oranımızı deklere edeceğiz hem de ikinci tura kalmak için elimizden gelen gayreti göstereceğiz”….

“İŞ DÜNYASINDAN KESİNLİKLE PARA ALMAYI DÜŞÜNMÜYORUZ”

“Bu seçimlerde biz kesinlikle iş dünyasından para almayı düşünmüyoruz. Öngörümüz 300-500 bin TL bir para ile seçim çalışmalarımızı yapabileceğimizdir. Ve bu para ile bu seçimi başarı ile neticelendirebileceğiz. Yani BİZ 300-500 bin TL ile 25-30 Milyon TL’lik iş çıkartırız.Bizim insanımız gönüllü çalışıyor”….

“TATAR’I VE ÖZERSAY’I BURADAN UYARIYORUM”

“BU JENARATÖR KONUSU CUMHURBAŞKANLIĞI SEÇİMLERİNİ DAHİ ETKİLEYEBİLECEK BİR KONUDUR”

“ÖZERSAY JENARATÖR İHALESİNE ÇIKILSIN NOKTASINDAYIZ DİYORSA DEMEK Kİ LOBI ORADAN KAYNAKLANAN BİR LOBİDİR”

“Yarın Bakanlar Kurulu toplanacak. Bakanlar Kurulunda 4 tane jenaratörün alınması için lobi yapan bakanlar varmış.Bilmiyorum kim olduğunu. Bu yönde bir karar çıkarsa KIB-TEK Yönetim Kurulu Başkanı Erdal Onurhan istifasını verecek. Onurlu bir şekilde ordan ayrılacak. Çünkü Erdal Onurhan bu rantta ortak olmak istemiyor.Bu peşkeşe alet olmak istemiyor. Hükümetin elinin arasına başını alıp düşünmesi gerekiyor.Bu meselede ben buradan Ersin Tatar’ı bir kez daha uyarıyorum. Aynı şekilde Başbakan Yardımcısını da uyarıyorum. Bu jenaratör konusu Cumhurbaşkanlığı seçimlerini dahi etkileyebilecek bir konudur. Yani burada bir soygun olduğunu ben bas bas bağırıyorum. Sayın Yönetim Kurulu başkanı bas bas bağırıyor. Ekonomi ve Enerji Bakanlığı Müsteşarı bas bas bağırıyor. Bakanlar Kurulu’na birileri ısrarla jenaratör alalım diyorsa demek ki! ortada ciddi bir rant paylaşımı var. Sayın Taçoy bir kaç defa ben jenaratör değil enerji santrali için ihaleye çıkacağım dediği buna rağmen mesela HP Genel Başkanı sayın Kudret Özersay biz geçmiş 4’lü koalisyon hükümeti döneminde jenaratör ihalesine çıkılsın diye karar almıştık ve hala daha o noktadayız diyorsa demek ki lobi oradan kaynaklanan bir lobidir. Ve onlar baskı yapıyorlar. Dolayısıyla yarınki Bakanlar Kurulu toplantısını bekliyoruz. Bakanlar Kurulu’ndan ne çıkacak hep birlikte göreceğiz. Ve ondan sonra durum değerlendirmemizi yapacağız”