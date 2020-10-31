YDP Sağlık Alanında Yapılan Harcamalarla İlgili Meclis Araştırma Önergesi Veriyor

Hükümetin “Elektronik Bilezik” uygulaması ile evde karantina uygulamasını başlatmasını oldukça olumlu bir adım olarak görüyor ve destekliyoruz.

Ne var ki, yerli üretim “Elektronik Bilezik” varken ve üstelik bir Üniversitemize bu konuda sipariş verilmişken, bu Elektronik Bileziklerin yurt dışından alınmasını anlamakta güçlük çekiyoruz.

“Yerli üretim yapacağız” dediniz. “Burada üreteceğiz, halkımız kazanacak, üreticimiz kazanacak” dediniz.

Pandemi zamanı canla başla çalışıp ülkemize katkı yapmaya çalışan sanayiciyi, üreticiyi görmemezlikten gelenler, yarın halkın karşısına geçip ne söyleyecekler?

Hani Bu topraklarda üretip, hani bu ekonomiyi büyütmek için ortaya çıkan yapay kahramanlar neredesiniz?

Ülkemizde evde karantina için açılan ihalede yerli bir üreticimiz verdiği ilanda tüm şartları yerine getirdik, hatta sunum bile yaptık diyor.

Bu topraklarda bu ürünleri yokluk içinde üreten insanlara sahip çıkmak varken yetkililerimiz bu malı hangi gerekçe ile dışarıdan alım yapma gereği duydu?

Partimiz, Pandemi döneminde sağlık alanında yapılan uygulama ve harcamalar için, bu hafta Meclise bir araştırma önergesi verecektir. Meclisteki bütün partilerimizin bu araştırma önergesine “Evet” diyeceğini umut ediyoruz.