  • BIST 1.112
  • Altın 504,262
  • Dolar 8,3508
  • Euro 9,7324
  • Lefkoşa 24 °C
  • Mağusa 26 °C
  • Girne 26 °C
  • Güzelyurt 23 °C
  • İskele 26 °C
  • İstanbul 13 °C
  • Ankara 11 °C
SON DAKİKAAli Pilli:4 pozitif vaka,7 kişi taburcu

YDP Sağlık Alanında Yapılan Harcamalarla İlgili Meclis Araştırma Önergesi Veriyor

» »
Hükümetin “Elektronik Bilezik” uygulaması ile evde karantina uygulamasını başlatmasını oldukça olumlu bir adım olarak görüyor ve destekliyoruz.
YDP Sağlık Alanında Yapılan Harcamalarla İlgili Meclis Araştırma Önergesi Veriyor

Ne var ki, yerli üretim “Elektronik Bilezik” varken ve üstelik bir Üniversitemize bu konuda sipariş verilmişken, bu Elektronik Bileziklerin yurt dışından alınmasını anlamakta güçlük çekiyoruz.

“Yerli üretim yapacağız” dediniz. “Burada üreteceğiz, halkımız kazanacak, üreticimiz kazanacak” dediniz.

Pandemi zamanı canla başla çalışıp ülkemize katkı yapmaya çalışan sanayiciyi, üreticiyi görmemezlikten gelenler, yarın halkın karşısına geçip ne söyleyecekler?

Hani Bu topraklarda üretip, hani bu ekonomiyi büyütmek için ortaya çıkan yapay kahramanlar neredesiniz?

Ülkemizde evde karantina için açılan ihalede yerli bir üreticimiz verdiği ilanda tüm şartları yerine getirdik, hatta sunum bile yaptık diyor.

Bu topraklarda bu ürünleri yokluk içinde üreten insanlara sahip çıkmak varken yetkililerimiz bu malı hangi gerekçe ile dışarıdan alım yapma gereği duydu?

Partimiz, Pandemi döneminde sağlık alanında yapılan uygulama ve harcamalar için, bu hafta Meclise bir araştırma önergesi verecektir. Meclisteki bütün partilerimizin bu araştırma önergesine “Evet” diyeceğini umut ediyoruz.

Etiketler: , , , , ,
  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • Aracında Hintkeneviri Ve Hassas Terazi Bulundu31 Ekim 2020 Cumartesi 10:51
  • UBP'de kurultay günü.. 3. bir anket daha ortaya çıktı!31 Ekim 2020 Cumartesi 10:42
  • İzmir’deki Depremde Can Kaybı 25’e, Yaralı Sayısı 804’e Yükseldi31 Ekim 2020 Cumartesi 10:10
  • Özersay, Çavuşoğlu’na Geçmiş Olsun Dileklerini İletti31 Ekim 2020 Cumartesi 10:04
  • Kontrolden çıkan araç petrol istasyonuna daldı30 Ekim 2020 Cuma 21:35
  • BM Genel Sekreteri Guterres, Cumhurbaşkanı Tatar’ı kutladı30 Ekim 2020 Cuma 20:39
  • Cumhuriyet Meclisi Başkanı Uluçay, Ege’de meydana gelen depremle ilgili mesaj yayımladı30 Ekim 2020 Cuma 19:49
  • KKTC'de bugün 4 pozitif vaka30 Ekim 2020 Cuma 19:46
  • Ali Pilli:4 pozitif vaka,7 kişi taburcu30 Ekim 2020 Cuma 19:44
  • Ulusal Birlik Partisi olağanüstü kurultaya gidiyor…30 Ekim 2020 Cuma 19:34
    • YAZARLAR
    SON DAKİKA HABERLER
    FOTO GALERİ
    12345678
    VİDEO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    Tüm Hakları Saklıdır © 2014 Detay Kıbrıs | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : +90 392 444 79 79 Faks : +90 392 227351
    Haber Scripti