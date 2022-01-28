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YDP’de 17 Kişi Disiplin Kuruluna Verildi

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Yeniden Doğuş Partisi’nin dün akşam toplanan parti Meclisi Yönetim Kurulu, aralarında bazı Parti Meclisi üyelerinin de olduğu 17 kişiyi Disiplin Kuruluna verdi.
YDP’de 17 Kişi Disiplin Kuruluna Verildi

Yeniden Doğuş Partisi’nin dün akşam toplanan parti Meclisi Yönetim Kurulu, aralarında bazı Parti Meclisi üyelerinin de olduğu 17 kişiyi Disiplin Kuruluna verdi.

Daha önce istifa eden Parti Meclisi üyesi yerine ise yedek listeden yeni isimler atandığı açıklandı.

YDP Basın bürosu tarafından yapılan yazılı açıklamada şunlar ifade edildi:

“MYK Kararları hakkında konuşan Genel Sekreter Enver Öztürk, Parti MYK sının uzun bir toplantı yaparak Parti içi reorganizasyon için önemli kararlar aldığını öncelikle üyelerin güncelleneceğini ve parti ile ilgisi olmayan üyelerin üyeliklerinin düşürüleceğini söyledi. Öte yandan bu seçimlerde Parti aleyhine çalışan üyeleri Karma oy kullanmaya teşvik eden kişilerin de Disiplin Kuruluna vermek sureti ile Parti ile ilişkilerinin kesileceğini söyledi. MYK da alınan kararların Salı günü yapılacak Genişletilmiş Parti Meclisinde değerlendirileceğini söyleyen Enver Öztürk, “Disiplin Kuruluna verilen şahıslar kendilerini çok iyi biliyorlar. Bunlar kendilerine tebligat gitmeden istifa ederlerse işimizi kolaylaştırırlar. Adamlar seçim boyunca Parti aleyhine çalıştılar. Şimdi de Parti beklenen oyu alamadı diye yönetimi suçluyorlar” dedi.

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