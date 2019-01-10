YDP'ye , Türkiye - Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti İşbirliği Cemiyeti'nden ziyaret

Yeniden Doğuş Partisi (YDP) Genel Başkanı Prof, Dr Erhan Arıklı, Rüşat Aydoğan başkanlığındaki Türkiye - Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti İşbirliği Cemiyeti yönetim kurulu üyelerinden oluşan yaklaşık 30 kişilik bir heyeti kabul etti.
YDP’den yapılan açıklamaya göre, YDP Genel merkezinde gerçekleşen ziyarette heyet Kıbrıs konusu başta olmak üzere çeşitli konularda bilgilendirildi.
Ziyaret anısına karşılıklı plaket ve bayrak takdimi yapıldı.
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