YDÜ Özel Eğitim Bölümünden Ses Getiren Etkinlik…

Ders Olarak Başlayan Proje Büyük Bir Yardım Ağına Dönüştü, 9 Bin TL Gelir Elde Edildi…

Yakın Doğu Üniversitesi Atatürk Eğitim Fakültesi Özel Eğitim Bölümü, Zihin Engelliler Öğretmenliği Ana Bilim Dalı öğrencileri, "Topluma Hizmet Uygulamaları" dersi kapsamında, Kıbrıs Türk Çocuk Esirgeme Kurumu Etkinlik Merkezi yararına etkinlik gerçekleştirdi. Düzenlenen etkinlikte elde edilen 9 bin TL gelir Çocuk Esirgeme Kurumu yararına bağışlandı.

Yakın Doğu Üniversitesi Basın ve Halkla ilişkiler Müdürlüğü’nden verilen bilgiye göre, Uz. Zeynep Genç yönetiminde 10 gün süren ve öğrencilerle öğretim üyelerinin katkıda bulunduğu etkinlik kapsamında, "Basketbol ve Futbol Turnuvaları" ile "Kermes" yapıldı. Öğrencilerin, yapılan bu sosyal sorumluluk projesinde hem kaynaşma fırsatı bulduğu hem de küçük kalpler için işbirliği içinde çalıştığı etkinliğin sonunda, turnuvalarda birinci gelen takımlara kupa, madalya ve çeşitli hediyeler takdim edildi.

Üniversite öğrencileri ve akademisyenler dışında kurumların da bağışta bulunduğu proje etkinlik kapsamında, “9 bin Türk Lirası” gelir elde edildi. Bu gelirin bir kısmıyla kurumda bulunan çocuklara kıyafet, kırtasiye ve gıda yardımında bulunuldu, geriye kalan meblağ ise kuruma bağışlandı.

Uz. Zeynep Genç, bu güzel etkinliğin gerçekleşmesine vesile olan ve kuruma destek veren tüm öğretim üyelerine, öğrencilere ve kurumlara minnettar olduğunu dile getirdi.