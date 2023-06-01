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Yeni bir kertenkele türü keşfedildi… Hem uçuyor hem de gülümsüyor

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Bilim insanları Hindistan'da ağaçtan ağaca uçan, gülümseyen yeni bir kertenkele türü keşfetti. Yeni keşif ile bölgenin biyolojik çeşitliliğinin kapsamlı bir şekilde belgelenmediğine de dikkat çekildi.
Yeni bir kertenkele türü keşfedildi… Hem uçuyor hem de gülümsüyor

Araştırmacılar kuzeydoğu Hindistan’daki kertenkele popülasyonlarını araştırırken iri gözlü, gülümseyen yeni bir tür keşfetti. Yaratığın bilimsel adı ‘Gekko mizoramensis’, ancak bilim insanları bu küçük kertenkelelere ağaçtan ağaca süzülme alışkanlıkları nedeniyle “paraşüt kertenkeleleri” adını verdiler.

Paraşüt kertenkeleler, bir ağaçtan bir ağaca uçarken havada süzülmek için vücutlarının ve kuyruklarının yanındaki deri kanatçıkları kullanıyorlar. Paraşüt kertenkeleleri Bangladeş, Myanmar, Tayland ve Kamboçya’da yaşıyor, ancak araştırmaya göre ilk defa Hindistan’da da görüldüler.

Bilim insanları, Hindistan’da keşfedilen kertenkelelerin, bazılarının 60 metreye kadar süzülebilen diğer paraşüt kertenkelelerinden farklı olduğunu buldular. ‘Gekko mizoramensis’ gececidir ve uçarken kendilerini korumak için koku simülasyonları kullanıyorlar. Çalışmaya göre bu tür en çok alacakaranlıkta aktif ve hamamböceği, güve gibi böcek türlerinden oluşan avlarını da bu zamanlar da yakalıyor.

Araştırmacılar, Hindistan’daki bu yeni türü yerden yaklaşık 150 ila 360 cm yükseklikte buldu.

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