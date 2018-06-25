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Yeni Boğaziçi Belediye Meclis Üyeleri

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İşte Yeni Boğaziçi Belediyesi'nde Meclis Üyeliği kazanan adaylar.
Yeni Boğaziçi Belediye Meclis Üyeleri

Toplam Sandık Sayısı : 21

Seçime Katılma Oranı : % 76.15

Açılan Sandık Sayısı : 21

Geçerli Oy Pusulası Sayısı : 3,865

Kayıtlı Seçmen Sayısı : 5,656

Geçersiz Oy Pusulası Sayısı : 442

Oy Kullanan Seçmen Sayısı : 4,307

Geçerli Oy Toplamı : 34,540

BÜYÜKTEN KÜÇÜĞE SIRALI BÖLMELER
Sıra No Parti Bölme
1 UBP 11,244.00
2 CTP 8,791.00
3 HP 6,160.00
4 UBP 5,622.00
5 CTP 4,395.50
6 DP 4,206.00
7 UBP 3,748.00
8 YDP 3,537.00
9 HP 3,080.00
10 CTP 2,930.33

PARTİLERİN ÇIKARDIĞI BELEDİYE MECLİS ÜYESİ SAYISI
Parti Belediye Meclis Üyesi Sayısı
UBP 3
YDP 1
CTP 3
DP 1
HP 2

PARTİLERE GÖRE BELEDİYE MECLİS ÜYESİ DAĞILIMI
Parti Aday Mühür Karma Toplam Oy Tercih Toplam
UBP Muharrem Kuşaf 532 1,167 1,699 139 1,838
UBP Sultan Karaşahin 532 758 1,290 104 1,394
UBP Göral Yıldızçoban 532 747 1,279 110 1,389
CTP Feray Sencar 454 607 1,061 126 1,187
CTP Yılşen Ergeç 454 572 1,026 131 1,157
CTP Ahmet Arıtaş 454 539 993 121 1,114
HP Erşen Ummanel 179 699 878 59 937
HP Raşit Ercen 179 624 803 53 856
DP Server Düzenli 117 602 719 35 754
YDP Ali Bakır 189 323 512 76 588

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