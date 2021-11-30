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Yeni Kıbrıs Partisi (YKP) heyeti, Birleşik Kıbrıs Partisi’ni ziyaret etti

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Yeni Kıbrıs Partisi (YKP) heyeti, Birleşik Kıbrıs Partisi’ni ziyaret etti.
Yeni Kıbrıs Partisi (YKP) heyeti, Birleşik Kıbrıs Partisi’ni ziyaret etti

Yeni Kıbrıs Partisi (YKP) heyeti, Birleşik Kıbrıs Partisi’ni ziyaret etti.

BKP Genel Merkezi’nde gerçekleşen görüşmede, iki partinin birlikte hareket ederek, yaklaşan milletvekilliği seçimlerinde ortak tutum belirleme konuları üzerinde duruldu. BKP’den verilen bilgiye göre, iki parti, ortak basın toplantısı düzenledi.

BKP Genel Başkanı İzzet İzcan, BKP’nin, federalist güçlerin birlikteliğini savunduğu, ülkenin içinde bulunduğu siyasi ve ekonomik bunalımdan çıkışın, demokrasi güçlerinin en geniş iş ve güç birliğinden geçtiğini vurguladı.

BKP Parti Meclisi’nin 6 Aralık Pazartesi saat 19.00’da toplanarak resmi karar alacağını belirten İzcan, “İçinde bulunduğumuz koşullar aktif bir kampanyayı gerekli kılmaktadır” ifadelerini kullandı. 

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