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"Yeni mesai saatleri sorunlara yol açacak"

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"Yeni mesai saatleri sorunlara yol açacak"
Sendikalar ve hükumet yetkilileri arasında gerçekleşen toplantılar dizisi sonrasında alınan yeni mesai saati kararına ilişkin, Bağımsız Milletvekili Hasan Taçoy'dan eleştiri geldi. Taçoy, açıklamasında yeni karara mecliste "ret" oyu kullanacağını belirtti

Detay Kıbrıs/Sosyal Medya

Mesai saatlerine ilişkin alınan yeni karara itirazını dile getiren Bağımsız Milletvekili Hasan Taçoy, kişisel sosyal medya hesabı üzerinden açıklamada bulundu.

Taçoy açıklamasında, mesai saatlerine ilişkin alınan değişiklik kararına mecliste “ret” oyu vereceğini vurguladı.

Ret oyu verme sebeplerini dört madde ile açıklayan Taçoy, “hiçbir şekilde anlayamadığım, sorunlara yol açacak saat değişikliklerine meclis'te ret oyu kullanacağım” dedi.

Taçoy, açıklamasında şu ifadelere yer verdi:

• Mesai saatlerinde planlanan değişikliklere göre öğlen arası 30 dakika, iş çıkış saati ise 16:15 oluyor. 
• 30 Dakika öğlen arası çalışanlar için verimli olacak mı, kendi işlerini tamamlayıp vaktinde işlerinin başında olabilecekler mi? 
• Diğer taraftan, yakından veya uzaktan gelenlerin dairelerde işleri yarım kaldığında isyan etmeyecekler mi?
• Mesai saatlerindeki değişiklikler neden yapılıyor ve kime ne faydası var? anlayamıyorum.
Ve hiçbir şekilde anlayamadığım, sorunlara yol açacak saat değişikliklerine meclis'te ret oyu kullanacağım.

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